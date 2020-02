Farsangi mulatság – két keréken Nagykanizsán

Nevéhez méltón ünnepelte a Kanizsa Oldtimer Kerékpáros Szövetség (KOKSZ) a farsangot szombaton.

A csapat életében hagyomány, hogy a báli mulatságok időszakában közös ünnepre invitálja tagjait. Az idei bulin két újabb retró bringát mutatott be az egyesület. Dene Tibor elnök elmondta: az egyik kuriózum egy 1879-es biztonsági kerékpár, amelyet Henry Lawson talált fel.

E kerékpár már hasonlít a maiakra, abban, hogy nem nekifutásból, hanem álló helyzetből kell rá felszállni. Viszont még különleges kormánnyal és kerekekkel rendelkezik. A másik kerékpár pedig, amiben szintén gyönyörködhettek a bálozók, egy velocipéd, aminek ugyancsak téglavörös gumijai és pedáljai vannak. A fekete-vörös színek mellett a rózsaszín is dominált, tortán, csokornyakkendőn is, mivel a KOKSZ is javában Giro-lázban ég.