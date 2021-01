Farkas Szilárd letenyei polgármester is átesett a koronavíruson

Tavaly március óta a letenyeiek mindennapjait is beárnyékolják az új koronavírus járvánnyal összefüggésben lévő korlátozások, a veszélyhelyzet és a személyes védekezés. Nehéz volt megszokni a maszk mindennapos használatát, a mosoly nélküli arcokat. Farkas Szilárd polgármester és felesége, illetve családtagjaik még decemberben átestek a vírusfertőzésen.

– Mindketten mindennap emberekkel dolgoztunk és dolgozunk, a veszélyhelyzet kihirdetése óta folyamatosan tettük ezt, egy napot nem pihentünk – mondta Farkas Szilárd polgármester. – Tavaly novemberben, a koronavírus járvány második hullámának kezdetén otthon sokszor beszélgettünk arról, hogy nagy valószínűséggel bennünket sem kerül el a vírus. Félelmeink néhány hét múlva beigazolódtak.

A városvezető és felesége, Farkas-Németh Eszter a betegség kezdeti tüneteiről is beszéltek. Mint elmondták: egyik este a megszokottól eltérően rossz közérzettel érkeztek haza a munkahelyükről, miközben érzésük szerint minden nap szigorúan betartották a járványügyi előírásokat, sőt ezekre rendszerint felhívták a környezetükben élők figyelmét is. Az antigén (orrgaratból vett minta) gyorsteszt kimutatta a fertőzés jelenlétét. Aznap önkéntes karanténba vonultak és a velük egy háztartásban élő családtagokat is azonnal elszeparálták, a munkát pedig „home office”-ban folytatták.- Fokozottan figyeltünk a maszkhasználatra, a kézfertőtlenítésre, a távolságtartásra, a felületek fertőtlenítésre és még sorolhatnám – folytatta Farkas Szilárd. – Aztán sajnos néhány nap múlva azonban a velünk egy háztartásban élő családtagoknál is jelentkeztek a tünetek, a gyorsteszt szintén pozitivitást mutatott. A családban velünk él feleségem édesanyja és nagymamája, aki 88. életévét tölti, érthetően őérte aggódtunk a legjobban. A tünetek tipikusak voltak, elsőként talán a rossz közérzet mellett a vérnyomás-ingadozást említeném. Ez körübelül egy hétig tartott. Párhuzamosan a vérnyomás értékek mellett a fejfájás, hőemelkedés és izomfájdalom jelentkezett, majd enyhe torokfájás, hirtelen orrdugulás, szaglás és ízlelés minimális csökkenése, legvégül pedig enyhe köhögés és mellkas-, valamint hátfájdalom. A tünetek kialakulását megelőzően már néhány hónappal nagy dózisban C-vitamint és D3-vitamint szedtünk, de megelőzésképpen a tünetek jelentkezésekor, a későbbi szövődmények elkerülése miatt az antibiotikumos kezelésre is szükség volt. Nagyon sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztottunk, valamint sokat tartózkodtunk a friss levegőn, a kertes házban ez könnyen megoldható volt. Időközben a meglévő tünetek hol enyhültek, hol felerősödtek, mindennap más közérzet volt a meghatározó, olyan „hullámzó” érzés volt mindez.

Érdekes, hogy szerencsére a 88 éves nagymamát kevésbé viselte meg a vírus, pedig jó néhány krónikus betegséggel küzd. Sokat segítettek a háziorvosok és asszisztensek, akikkel telefonon tartottuk a kapcsolatot.

– Az ismeretségi körünkben mindenki eltérő tünetekről számolt be – folytatta. Nálunk szerencsére három hét alatt lezajlott. Talán bízhatunk abban, hogy néhány hónapra védettek lettünk az újabb fertőzéssel szemben. A családtagjainkkal együtt – amint lehet – természetesen a védőoltás beadását kérjük.