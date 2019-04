Falunapot tartottak Cserszegtomajon

Szombaton egész napos vigadalom várta a falu apraját-nagyját Cserszegtomajon.

Míg a gyerekeket sportbemutatók és szórakoztató programok várták, addig bográcsokban főttek az ízletes pörköltek a cserszegtomaji falunapon. Bartha Gábor polgármester lapunknak elmondta, hogy több 15 csapat nevezett a főzőversenyre, többségük a helyi civil szervezetek egy-egy csoportja, sok volt a baráti társaság is, és Kallósdról érkezett csapat is érkezett. Délután fellépők fokozták a jó hangulatot, a nap falunapi bállal zárult. A szombati rendezvényt kiegészítette a falu pálinkamustrája és asztalitenisz bajnoksága is.