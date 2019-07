Falunapi összefogás Pusztaszentlászlón

Helyi összefogással, változatos programkínálattal tette vonzóvá falunapját az önkormányzat. Szombaton több mint ezren szórakoztak a festői szépségű tónál.

Az érdeklődés többek között a kulturális programkínálatnak szólt, hiszen énekesek, táncosok, színjátszók váltották egymást a színpadon, de látványos bemutatók is vártak az érdeklődőkre, és a gasztronómiai kínálatra sem lehetett panasz. Ez utóbbi téren a helyi civilek vállaltak meghatározó szerepet, a Válicka-Völgye Vadásztársaság vadpörköltje és a Haladás Horgászegyesület halászléje is kelendőnek bizonyult.

– A falunap egyik fontos feladata, hogy összekovácsolja a település lakosságát – mondta Kaj István polgármester. – Ezt minden civil szervezetünk átérezte, a népdalkör a kulturális műsorban vállalt szerepet, a vöröskeresztes alapszervezet a véradás lebonyolításában működött közre. Az összefogást jelzi, hogy a térfigyelő kamerarendszerünk beszerzésére és az óvodaudvar felújítására is érkeztek felajánlások.

Kaj István a rendezvény megnyitójában a nagyobb volumenű fejlesztési tervekről is beszélt. A tóra új híd készül, az Újhegy kilátóval és rendezvénypajtával gyarapodik. Megújul a kultúrház is, e célra a Magyar falu program keretében nyolcmillió forintos támogatást nyertek, de nemcsak az épület felújítását, hanem egy kulturális szakember foglalkoztatást is meg kívánják oldani.