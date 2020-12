Faluhelyen még sokan fűtenek fával

Elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű személyek, illetve az alacsony összegű nyugdíjjal rendelkező, egyedül élő idős korú lakók számára jelent segítséget a szociális tűzifa, hiszen jellemzően ők azok, akik fával fűtik lakásaikat.

Paál István, a mintegy háromszáz lakosú Kerkabarabás polgármestere mondta mindezt lapunknak annak kapcsán, hogy a településen a hét elején már ki is szállították a tüzelőt mindazoknak, akiknek ezzel a támogatási formával is tudott segítséget nyújtani az önkormányzat. Az egész napos munkát Horváth Gábor képviselő felügyelte.

– Ez évben 34 köbméter szociális tűzifa megvásárlásához kaptunk pályázati támogatást, ez pontosan megegyezik a tavalyi mennyiséggel – mondta Paál István. – Ebből 19 személy vagy család részesült, minden jogosult igénylő azonos mennyiséget kapott, 1,9 köbmétert tudtunk számukra biztosítani. A kérelmek elbírálásának előnyt élveztek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek, a munkanélküliek, a csökkent munkaképességűek, valamint azok az idős korú személyek, akiknek a jövedelme szintén rendkívül alacsony.

Paál István azt mondja, éppen ők azok, akik fával fűtenek, vagyis a szociális tűzifa számukra jelent jó megoldást szociális nehézségeik enyhítésére. A polgármester azt is hozzátette: ma már faluhelyen is egyre többen állnak át gázüzemű központi fűtésre – a polgármester szerint Kerkabarabáson mintegy ötven százalékos lehet az arány –, egyrészt kényelmi szempontok vagy a gázkazánok üzembiztonsága miatt, de annak okán is, hogy a tűzifa beszerzése ma már többe kerül, mint a vezetékes gáz. Az alacsony jövedelműek viszont kevésbé tudnak vele élni, mert annak idején ugyan minden házhelyet elláttak csatlakozó ponttal, de a gázüzemű fűtésrendszer kialakítását sokan anyagi okok miatt nem tudták vállalni.

– Arra is felkészültünk, hogy amennyiben később jelentkeznek igények tűzifára, például azért, mert a tél folyamán elfogy, azokat a kérelmeket is ki tudjuk elégíteni – tette még hozzá Paál István. – Van saját területünk, ahonnan tudunk át letermelni, vagy szükség esetén vásárolhatunk is.