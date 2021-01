Falugondnoki szolgálatot hoztak létre, idén tereket, járdákat újítanak fel Börzöncén

A festői szépségű kistelepülés vezetése kiemelt figyelmet fordít arra, hogy olyan beruházások és fejlesztések történjenek, amelyek a helyi lakók kényelmét, életkörülményeik javítását szolgálják.

A háborítatlan környezetben, erdők és dombok ölelésében fekvő, mindössze negyven­nyolc lakosú falu közkedvelt a gazdálkodók, a vadászok és a csendet, nyugalmat kereső turisták körében. Paragi Barnabás, Börzönce polgármestere lapunknak elmondta: a község fekvéséből adódó előnyöket igyekeznek kiaknázni. Még a pandémia előtt számos közösségépítő rendezvényt tartottak, a nyári, Szent Lőrinc-napi búcsú is vendégek, látogatók sokaságát csábította a településre. Nagyszabású programokra azonban a járvány miatt jó ideje nem került sor.

– Ennek ellenére nem állt meg az élet a településünkön – szögezte le Paragi Barnabás. – Habár a községünk lakóinak mintegy 90 százaléka 60 év feletti idős ember, rájuk igyekszünk kiemelten figyelni. Olyan fejlesztéseket hajtunk vége, amelyek az életkörülményeiket javítják. Ezért még tavaly létrehoztuk a falugondnoki szolgálatot. Gyógyszerbeszerzés, orvoshoz szállítás, élelmiszer-vásárlás – számos feladat hárul a falugondnokunkra, akinek a bérét az önkormányzat költségvetéséből, a szociális keretből biztosítjuk. Nagy álmunk valósult meg a Magyar Falu Program jóvoltából: 14 millió forint pályázati támogatást nyertünk egy kilencszemélyes mikrobuszra. Nagy köszönettel tartozunk ezért, mert nagyon széles körűen, sok mindenre tudjuk használni a járművet – összegezte Börzönce polgármestere. Paragi Barnabás elmondta azt is: a már említett, rendezvényekre szánt keret sem ment veszendőbe. Nagy mennyiségű térkövet vásároltak a mintegy egymillió forintból.

– Amint az időjárás lehetővé teszi, vélhetően a tavasz elején nekilátunk a térkövezésnek – folytatta a polgármester. – Az önkormányzati hivatal déli részén található és a kultúrház előtti teret fogjuk térkővel burkolni, valamint járdákat is helyrehozunk belőle a rendelkezésre álló anyagtól függően. Ezenfelül még az árkokat is rendbe tesszük, azaz a csapadékvíz biztonságos elvezetését is megoldjuk az idén. További terveink is vannak: pályázaton szeretnénk támogatáshoz jutni a temetőhöz vezető út és az egyik mellékutca aszfaltozására. Valamint folytatnánk a temetőkerítés rendbetételét is, amit idén be is szeretnénk fejezni. Végezetül pedig kovácsoltvas kaput építtetünk majd a sírkerthez – zárta szavait a polgármester.