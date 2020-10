Falugondnoki autót adtak át Zalacsében

Minden településen szükség lenne egy közösségi kisbuszra – mondta Vigh László, a térség országgyűlési képviselője az újonnan beszerzett falugondnoki autó átadóünnepségén.

A kilencszemélyes járművet a Magyar Falu Program pályázati támogatásával tudta az önkormányzat megvásárolni.

Vigh László felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy egy önkormányzatnak mindig az arányos fejlesztést kell szem előtt tartania, de a falugondnoki szolgálatokra – amelyek a helyi közösség érdekében, a gyerekek, az időskorúak életminőségének javítását segítve működnek – minden kistelepülésen szükség van. A képviselő arról is beszélt, hogy a Magyar Falu Programot idén kiterjesztették, ma már azok a civil szervezetek is folyamodhatnak támogatásért, amelyek a települések lelkét adják.

– Annál gazdagabb egy település, minél több civil szervezete van – jelentette ki a képviselő, majd azt kérte minden érintettől, hogy a vírushelyzetre tekintettel ez évben az időseket érintő programokat – elsősorban a szépkorúak zárt térben megrendezendő ünnepeit – hagyják el.

– Tisztesség is van a világon, azaz, ha valamit kapunk, azt illik megköszönni is – indokolta Erdei Csaba polgármester a falugondnoki jármű átadóünnepségét. Mint mondotta, a településen immár több mint tíz éve működik a falugondnoki szolgálat, így értelemszerűen a korábbi járművük életkora is meghaladta a tíz évet, tehát indokolt volt a cseréje, amit önerőből nem tudtak volna megoldani. A településnek ez volt az első sikeres pályázata a Magyar Falu Program keretében, de további fejlesztésekben is gondolkodnak, elsősorban az óvoda felújítására lenne szükség.