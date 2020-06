Fáklyaliliomok, gránátalmavirágok, rózsák

A fürtös fáklyaliliom magas száron nyíló virágaival látványos akkor is, ha az apróbb virágok mögött nyílik a kertben, de igazán akkor mutat, ha tér van körülötte, s a mögötte lévő táj is látszik. A grandiózus látványt nyújtó virágok a beporzó rovarokat is a kertünkbe csalogatják, zsongnak a méhek a méternyi magasságban ringatózó virágfejek körül. A Dél-Afrikában őshonos növény szerte a világon elterjedt, így nálunk is sok kertben megtalálható.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Sokan kérdezik, hogy milyen növényt látnak, amikor virágzó gránátalma előtt állnak meg, ez a növény ugyanis, még kevésbé uralja a magyarországi kerteket. A gránátalma túl déli növény a mi klímánknak, de azért megél nálunk is, viszont nagy gyümölcsökkel nem lep meg bennünket. A gránátalma őshazája Dél-, Nyugat- és Közép-Ázsia, de mára Európa földközi-tengeri területein és Dél-Amerika melegebb vidékein is elterjedt. A vázába vágott cserjével, vagy a gyümölccsel vigyázni kell, mert erősen festő, szinte ki sem lehet tisztítani az abroszt ha megfogja. A gránátalma héja és a gyümölcslé évszázadok óta szőnyegek színezőanyaga. Almája és a gránátalmalé is világszerte elterjedt élelmiszer, s tudományos kísérletek bizonyítják a termés pozitív hatását a szív- és keringési rendellenességekre, valamint a rák és a gyulladásos megbetegedésekkel szemben. A rózsák is teljes virágzásban pompáznak, a magyar rózsák világhíresek, át is nyújtunk belőlük egy csokorral olvasóinknak.