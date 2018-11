Fakivágások, útfelújítások várhatóak Zalaszentgróton

Köz­meghallgatást tartott az önkormányzat a napokban, melyen többek között a fakivágásokról esett szó.

A rendezvény első részében Baracskai József polgármester vetített képes előadásban számolt be az önkormányzat ez évi munkájáról. Kiemelte, hogy szeptemberben a város költségvetésének főösszege meghaladta a 2,1 milliárd forintot, a helyi adók bevétele pedig 300 millió forint körül alakul ebben az évben. Az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztatók közé tartozik, 101 ember dolgozik a városnak.

A polgármester rámutatott, hogy beruházásokra idén mintegy 600 millió forintot, felújításokra pedig 200 milliót tudnak fordítani, majd tételesen felsorolta a fejlődés állomásait, kitérve az út- és járdafelújításokra, az Egészségfejlesztési Iroda megnyitására, a TOP projektekre és többek között a bölcsőde kialakítására.

A lakossági felszólalók közül ketten is aggodalmukat fejezték ki a fakivágások miatt. Az egyik helybeli konkrét kimutatást kért arra vonatkozóan, hogy az elmúlt években hol mennyi fát vágtak ki mennyi pénzből, s a pótlásukat is tudakolta a zalaszentgróti közmeghallgatáson. Baracskai József ígéretet tett a lista összeállítására, és elmondta, hogy a fakivágások soha nem öncélúak, a rossz állapotú fák balesetet is okozhatnak. Hangsúlyozta azt is, hogy amelyiket csak lehet, megmentik.

Szó volt a Türjei út felújításáról. A zalaszentgrótiak szeretnék, ha a nemcsak a várostáblától kifelé lenne rendbe téve az út az állami beruházás keretében, hanem már a vasúti átkelőtől, mert – ahogy egyik felszólaló fogalmazott – ennek a szakasznak tarthatatlan az állapota. A polgármester jelezte, továbbra is szorgalmazni fogják a felújítást ezt a részt érintően.

A közvilágítással kapcsolatban felmerült, hogy a Mező utcában egy-egy nagy szél után gyakran elmegy az áram. Mindig kijavítják ugyan a hibát, de végleges megoldást kért az egyik lakó, aki megköszönte a temető rendbetételét, a csapadékvíz-elvezetést, ugyanakkor a szemétszállítás gyakoribbá tételét szorgalmazta, vagy több gyűjtőedény kihelyezését a temetőbe. Ezt és a zöldhulladék városi szintű szelektív gyűjtését is megvizsgáltatja az önkormányzat lakossági felvetésre.

