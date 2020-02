Fák estek az útra, de áramkimaradás is volt a szél miatt Zala megyében

Szerdán a közutakon számos ponton kellett a szélvihar miatt útra dőlt fákat eltakarítania a Magyar Közút Nonprofit Zrt. zalai munkatársainak, tudtuk meg Mórocz Józseftől, a Zala Megyei Igazgatóság vezetőjétől.

Már délelőtt letépte a Nagypáli bekötőút egyik jelzőtáblájának a konzolját a több mint 40 kilométeres szél, majd ugyanebben a térségben fákat döntött ki. Zalaegerszegen a Göcseji út–Platán sor kereszteződésében leszakadt a közlekedési jelzőlámpa, a Széchenyi téren pedig elfordult. Keszthelyen nagy méretű zöld közúti jelzőtáblát semmisített meg a széllökés délután. Nagyrécse, Barlahida, Kisbucsa térségében fák, ágak kerültek az úttestre, de legalább 50 helyszínről érkezett hasonló jelzés az 1800 kilométernyi zalai közút biztonságáért felelős szervezethez. Amit lehetett, azt a nap folyamán helyreállították, de akad olyan, amelyet csak a szél csitultával tudnak megjavítani.

Figyelik az interneten az időjárásról szóló információkat, eszerint végeznek állandó ellenőrzést, de nagy segítség számukra az úton lévők és a lakosság jelzése is. Mórocz József érdeklődésünkre elmondta, útellenőri feladataik közé tartozik, hogy folyamatosan figyeljék a közutak mentén lévő fák állapotát, s ahol elöregedést, betegséget tapasztalnak, kivágják a növényeket, és erre szólítják fel az út menti tulajdonosokat is. Az áramellátó szolgáltatóval szintén szoros kapcsolatban vannak extrém időjárási viszonyok esetén is. Tegnap Gősfa körzetében dőlt ki villanyvezeték, amit az E.ON munkatársai érkeztek helyreállítani.

A Dunántúl többi térségéhez képest Zala megyében kevés zavart okozott az áramszolgáltatásban a viharos szél. Ezt közölte érdeklődésünkre Varga Ivett, az E.ON Hungária Zrt. szóvivője. Mint mondta, miután az Országos Meteorológiai Szolgálat kiadta a narancs jelzést, kedd reggel elrendelték a megerősített készenlétet az áramszolgáltató cégnél a teljes létszámot hadrendbe állítva. A tegnap délutánig beérkezett jelzések alapján Zala megyében és a Dunántúl dél-nyugati részén kevesebb meghibásodást okozott a viharos erejű szél a többi országrészhez képest. Szerdán délután például Becsvölgye térségében következett be rövid ideig tartó zavar a szolgáltatásban, valamint Galambok és Nagyrécse térségében kellett beavatkozni az áramkimaradások miatt. A sajtószóvivő úgy fogalmazott, tömeges üzemzavar nem történt, általában kidőlő fák, leszakadó ágak okoztak rövidebb áramkimaradásokat. A megerősített készenlétet a szél csillapodtáig, csütörtök reggelig fenntartják, emiatt a tervezett karbantartásokat is felfüggesztették, mondta.