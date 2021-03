Gyanó Szilvia: A nők szerepe folyamatosan változott az évtizedek során

A hölgyeket gyakran jellemzik „gyengébbik nemként”. Ha ezt meghallotta volna a régi idők falusi asszonya, aki akár traktorra is pattant, illetve a férfiakkal egyenrangú munkát végzett, minden bizonnyal nevetésben tört volna ki. Ám az is mosolyogtató lett volna nagyanyáink, dédanyáink számára, ha folyamatosan azt hallották volna, hogy egy igazi nő képes egyedül megállni a lábán...

Nem csak a világ vagy a technikai újdonságok változtak az idő múlásával, hanem a nők társadalomban betöltött helyzete és szerepei is. Erről a közelgő nemzetközi nőnap kapcsán beszélgettünk Gyanó Szilviával, a Thúry György Múzeum néprajzkutató-muzeológusával, aki elmondta: habár ma már sokan ünnepként tekintenek március nyolcadikára és sok úr kedveskedik virággal, ajándékkal a hozzá közel álló hölgyeknek, a régi időkben e nemes gesztusokra mindössze csak „nagyot néztek” volna a leányok, asszonyok, különösen faluhelyen.

– A nőnap gyakorlatilag azóta forrta ki magát jeles nappá, amikor a nők elkezdtek dolgozni munkahelyeken. Sok évtizeddel ezelőtt 1911-ben ugyan már volt nemzetközi nőnap, 1914-től pedig már hazánkban is. Három évvel később pedig március nyolcadika lett a napja. S hogyan született meg ez az ünnep? Feminista és politikai mozgalmak hozták létre, leginkább azért, hogy a nők is megfelelő módon dolgozhassanak, megfelelő bérért, vagy azért, hogy szavazati joguk legyen. Ez azonban a népi kultúrában, a falusi világban teljesen idegen törekvés volt. A húszas évek konzervatív nézetei alatt mindez kicsit háttérbe szorult, a szovjet hatalom alatt viszont újraéledt és kiteljesedett. Az ötvenes években pedig megszületett az új nőideál, aki dolgozik, férfias munkát végez és mondjuk traktort vezet. A szocialista eszményképhez mindez tökéletesen illett. Ahogy a gyári munkás nő is – tehát gyakorlatilag minden adott volt ehhez a nőideálhoz. Ugyanis korábban nem voltak hasonló üzemek, a nők szerepe teljesen más volt a régi időkben. A nők anno ritkán végeztek – noha alkalmasak voltak rá – férfimunkát. A hagyományos szerepeket, család, otthon, háztartás, töltötték be ehelyett – mondta Gyanó Szilvia, aki azt is elmondta, hogy a nők a régi időkben élethelyzetükben és szerepköreikben is elkülönültek a férfiaktól.

-Ehhez kapcsolódóan érdekesség, hogy annak is megvolt a rendje, hogyan ülnek vagy mennek templomba az asszonyok – folytatta a muzeológus-néprajzkutató. – Az uraktól külön, saját kis közösségükben történtek ezek a dolgok, ahogy például egy lakodalomra való készülés vagy például a cséplés is néhol a hölgyek körének feladata volt. Zalában, a falvakban, a népi kultúrának sok hagyományos eleme élt még a hatvanas évek derekán is, ide tartoznak az említett szokások is.

Tehát a régi falusi asszonyoktól főbenjáró bűn lett volna azt kérni, végezzenek férfimunkát, az urak pedig kétségbe estek volna attól, ha nekik kell főzni-mosni? Gyanó Szilvia szerint azért ilyen túlzásokat nem kell gondolni a szerepkörök elhatárolódásától, illetve, hiba azt gondolni, hogy a nőnek csak a fakanál mellett volt a helye. Mindkét nem el tudta – vagy el tudta volna látni a feladatát – ám csak nagyon a végszükség esetén végezték el egymás munkáját. Ugyanis akkoriban több generáció élt együtt. Ha egyik hölgytag valamiért kiesett a napi teendőkből, akkor a család másik asszonya helyettesítette a feladatokban.

-Régen tehát minden nő mellett volt közösség, a saját neméből. Tévedés azt hinni, hogy minden szép és jó volt, és mindenki imádta egymást. Bizony, akkor is voltak veszekedések, de segítették egymást a nők, amiben csak tudták. Régen nem állt volna helyt az a mondás, hogy a nő egyedül is megáll a lábán. Amúgy ez az urakra is igaz volt annak idején. Esetükben például már a piszkos öltözetükről is lerítt, ha nem volt asszonyuk. Ma viszont már a mosógép megoldaná a problémát, így nem derülne fény az egyedüllétre olyan hamar – mondta Gyanó Szilvia.

Gyengédség, cirókálás, babusgatás, vagy teátrális érzelmek, amelyekkel a hölgyeket régen kényeztették volna az urak, nyílt színen, mások előtt, semmiképp sem fordulhattak volna elő. Volt azonban annak idején más „furcsaság” is: nem divathóbortok miatt öltözködtek a hölgyek. Hanem például azért, hogy a társadalmi vagy a vagyoni helyzetüket mutassák meg a világnak. S ha pedig a már említett közösségi összetartását nézzük a régi korok nőinek, nem azért vonultak „csapatostól” bárhová is, mert féltek. Hanem azért, hogy munka közben is szórakozhassanak, nevessenek együtt. Ezek a hölgyek a néprajzkutató szerint nem várták el anno, hogy mondjuk akár nőnap keretében ünnepeljék őket. Egyébként a „régi” urak sem vágytak hasonló, saját ünnepre. A családi események töltötték be mindkét nemnél a nagy, jeles események sorát.