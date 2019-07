Fagylalt konzervír a hónap műtárgya a kanizsai Thúry György Múzeumban

Igencsak aktuális relikvia, az úgynevezett „fagylalt konzervír” július hónap műtárgya a Thúry György Múzeumban.

Hogy mi az a „fagylalt konzervír”? Nem csoda, ha első hallásra nem tudja a kedves olvasó, e sorok szerzője sem hallott még csak hasonlóról sem soha – bár ez utóbbi nem jelent semmit. Mint azt Horváth Franciskától, a múzeum történész-segédmuzeológusától megtudtuk, valójában egy horganyzott és csiszolt lemezből készült, fogantyúval ellátott fagylaltkihordóról van szó. Oldalán félkör alakú kis ajtót alakítottak ki, festése kívül drapp, belül pedig krémszínű olajfesték. A konzervír belsejét kis polc osztotta két részre, mely révén két adag fagylalt szállítására volt alkalmas. Az ajtaján „M. GY.” – azaz Makoviczky Gyula monogramja olvasható.

– A fagylaltkihordót a Makoviczky (későbbi Muskátli) cukrászdában, a Deák tér 13. szám alatt használták a 20. század első felében – magyarázta Horváth Franciska. – Makoviczky Gyula híre messzire eljutott, puncstortája különösen népszerű volt, flódniját pedig még Bécsben is kedvelték. Makoviczky Gyuláné visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a most kiállított konzervírt az üzlet berendezése idején, 1910-ben Budapestről hozatták. Ha valaki telefonon rendelt fagylaltot, akkor a konzervírben szállították a lakására. Volt példa arra is, hogy a vevő saját maga vitte el a fagylaltot, de a konzervírért akkor sem kellett betétet fizetni, hiszen a legtöbb esetben ismerték a vásárlókat és soha nem volt példa rá, hogy egy kihordó elvesszen.