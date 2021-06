Ezüsthársfás ligetet alakítanak ki Pusztaszentlászlón

A település új turisztikai-szabadidős attrakcióját kívánja az önkormányzat azon a területen létrehozni, ahol egy hársas liget kialakításába fogtak a közelmúltban. A cél érdekében a minap harminc ezüsthársat ültettek el a falu egyik csendes pontján.

A termetes, akár 35 méter magasra is megnövő, a Kárpát-medencében őshonos növényeket a tavalyi településfásítási program keretében, pályázati támogatásként kapta meg a község önkormányzata. Kaj István polgármester elmondta: a növények elültetésével azokat az elöregedett, beteg fákat pótolják, amelyeket balesetveszély miatt kénytelenek voltak kivágni.

– Ezek a fák a régi fürdő helyén álltak, itt most egy olyan parkot szeretnénk kialakítani, amely akár a helyi családok, akár a fürdőre vagy a horgásztóhoz látogatók, esetleg az itt kempingezők számára kellemes pihenőhelyül szolgálhat – magyarázta a polgármester. – Közel van a jelenlegi fürdőhöz, a szomszédságában található a játszótér, a legideálisabb hely egy újabb turisztikai-szabadidős attrakció létrehozásához. Ennek érdekében a jövőben tűzrakó-szalonnázó helyet is szeretnénk itt kialakítani, illetve egyéb családbarát fejlesztésekben gondolkodunk. Kaj István – aki egyben a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat Zala megyei területi referense – hozzátette: a pályázati kiírás csak belterületre engedélyezi a fák elültetését, ezért a közelmúltban javaslatot tett a szabályozás módosítására. Mind mondta, egy Nagy István agrárminiszterrel folytatott telefonos egyeztetés során felvetette, hogy mivel a kistelepülési temetők jelentős része külterületen található, célszerű lenne a program kiterjesztése azokra is. Az agrártárca vezetője megfontolásra érdemesnek tartotta a javaslatot, így az várhatóan már be is épül a 2021. évi településfásítási program pályázati kiírásába.

A pusztaszentlászlói faültetésen Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, Többek közt a zöldberuházások fontosságát, a természetes környezet megújítására való törekvést hangsúlyozta, hiszen az – mint Zala megyében számos példa mutatja – még lakhatóbbá teszi vidéki településeinket.