Ezt gondolják olvasóink a karácsonyi vásárról

Az idei év sok mindenben rendhagyó, a járványhelyzet miatt a karácsonyi vásárok is elmarnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Múlt héten arra voltunk kíváncsiak, olvasóinknak hiányozni fognak-e az elmaradt karácsonyi vásárok. A szavazatok alapján a legtöbben (57%) már nagyon unták, s tavaly sem vettek részt rajta.

Sokan azonban mégis hiányolják a vásárt. Van aki belátja, hogy most ez a helyes lépés (31%), de olyan is aki szerint az emberek a karácsonyi vásár nélkül nehezebben kerülnek ünnepi hangulatba (5%). Az illatok és a vásár elragadó légköre is hiányzik sokaknak (12%).

.

Kiemelt kép: Adventi vásár a zalaegerszegi Dísz-téren 2019-ben.