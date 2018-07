Ezeken a helyeken nézd hétvégén az évszázad holdfogyatkozását

Rendkívüli égi jelenségnek lehetünk szemtanúi pénteken, este 10 óra körül.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A holdfogyatkozás nemcsak szép, hanem hosszú is lesz, hiszen 103 percig tart majd. Ennél hosszabbat a 21. században már nem láthat az emberiség.

Zala megyéből számtalan helyről élvezhetjük a jelenséget. Jó idő esetén, érdemes tópartot, kilátót vagy tisztást választani: Zalaegerszegen a Gébárti-tóról, vagy Nagykanizsán Csónakázó-tóról bizonyára felejthetetlen lesz a látvány. A keszthelyi lakosok vannak a legszerencsésebb helyzetben, hiszen a Balaton partjáról egyedülálló élményben lehet részük.

S, merre vannak kilátók a megyében?

Zalaegerszegen a Jánkahegyi kilátóról, Balatongyörökön a Garga-hegy tetején álló Bél Mátyás kilátóról, a Padkűi kilátó és pihenőről, a Szépkilátóról vagy a Batsányi kilátóról, Vonyarcvashegyen a Vas-hegyi kilátóról, Zalaköveskúton a Teréz Anya kilátóról, Cserszegtomajon pedig a Margit-kilátóról, is élvezhetjük a látványt. Gyenesdiáson két helyszínről is érdemes figyelemmel kísérni az égi jelenséget, a Berzsenyi-kilátó és a Festetics-kilátó is szuper színtere lehet egy éjjeli randevúnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Annak, aki távcsővel is megfigyelné a holdfogyatkozást, van egy jó hírünk. Zalaegerszegen a Vega Csillagászati Egyesület, a régi Pais-iskola alatti domboldalba várja az érdeklődőket. A csoport több teleszkóppal is készül a nagy eseményre, 20 órától bárki csatlakozhat hozzájuk.

Zala megyei kilátók listája:

Zalaegerszeg

Jánkahegyi-kilátó

TV-torony és kilátó

Balatongyörök

Bél Mátyás kilátó

Padkűi kilátó és pihenő

Szépkilátó

Batsányi kilátó

Vonyarcvashegy

Vas-hegyi kilátó

Zalakaros

Zalakarosi-kilátó

Zalaköveskút

Teréz Anya kilátó

Cserszegtomaj

Margit-kilátó

Gyenesdiás

Berzsenyi-kilátó

Festetics-kilátó

Nagykanizsa

Nagykanizsai kilátó

Vállus

Láz-hegyi kilátó

Lasztonya

Lasztonyai kilátó

Zalavár

Madárfigyelő torony

Zsilip-kilátó