Ezek a Szent János-hegyért Egyesület tervei

Nemrég a helyi Szent János-hegyért Egyesület szervezett találkozót és Márton-napi vacsorát tagjainak és vendégeiknek. A jövőbeni együttműködés jegyében a település többi hegyhátán gazdálkodó szőlőtermesztőket is meghívták.

Az egyesület idei tavaszi közgyűlésén új elnöknek Keléné Juhász Ilonát választotta a tagság, aki beszámolt terveikről, programjaikról.

– Új tagokkal bővült egyesületünk vezetősége, közösen célul tűztük ki, hogy nyitottak leszünk a környezetünk felé, ezért a Márton-napi programra a szomszédos hegyhátak gazdáit is vendégül láttuk a Paposa- és a Lakosi-hegyről. Jelenlegi taglétszámunk 20 fő, szeretnénk ezt a csapatot egyben tartani, bár közben adtak el birtokokat a hegyen, lehet, hogy változik a tagság összetétele. Pártoló tagokra is számítunk, hiszen nehéz az egyesület anyagi helyzete. Nemrég állami támogatásra nyújtottunk be kérelmet, reméljük, sikeres lesz, és felhasználhatjuk működési célokra.

Keléné Juhász Ilona azt is elmondta: megtartották hagyományos rendezvényeiket, így a májusfaállítást és kitáncolást, illetve szerveztek kirándulásokat együtt a lenti kertbarátkörrel, augusztusban sor került a Szent János-hegyi búcsúra a névadó hegyháton. Részt vettek emellett az októberi gesztenyefesztiválon, ahol különdíjat ajánlottak fel a főzőcsapatok számára.

A jövőbeni tervekről az egyesület elnöke elmondta: szeretnék a hegyen a Szent János-szobor környezetét rendezni, lépcsőt kialakítani, illetve aktívan bekapcsolódni a helyi programokba.

A Márton-napi programon Kondákor József, Tormafölde polgármestere is köszöntötte a 80 résztvevőt, majd Végi Csaba esperes beszélt az ünnephez kapcsolódó szokásokról és áldotta meg a gazdák borait.