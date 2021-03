Ezek a legfrissebb zalaegerszegi járványügyi hírek Balaicz Zoltántól

Zalaegerszeg polgármesterének 2021. március 8-i tájékoztatóját változtatás nélkül közöljük.

„Kedves Zalaegerszegiek!

A mai napon életbe léptek az új szigorító intézkedések. Az önkormányzati fenntartású óvodákban összesen 105 kisgyermek számára kértek szüleik ügyeleti ellátást (jórészt egészségügyi és rendvédelmi dolgozók), ez az összes zalaegerszegi óvodás 9,5 százaléka. Az egyházi fenntartású Szent Család Óvodában a mai napra 7 gyermeknek kértek ügyeletet. Az állami tankerület által fenntartott zalaegerszegi általános iskolákban összesen 3 diák részére igényeltek szüleik ügyeleti ellátást (2 diák az Övegesben, 1 diák a Dózsában), ez az összes diák 0,07 százaléka. A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban nem kértek a mai napra ügyeletet.

Információk az intézményekről:

– Hevesi Sándor Színház: az intézmény zárva tart, csak online olvasópróbák vannak, a gazdasági iroda az egészségügyi szabályok betartása mellett látja el feladatait.

– Griff Bábszínház: az intézmény zárva tart, a következő hetekben online próbafolyamatok zajlanak.

– Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ és tagintézményei (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, Art Mozi, Apáczai Csere János Művelődési Központ, Andráshidai Művelődési Központ, Csácsbozsoki Művelődési Ház, Gébárti Regionális Népi Kézműves Ház): csak ügyeletet tartanak, a népművelők otthoni munkarendben dolgoznak, a műszaki állomány karbantartói feladatokat lát el.

– Göcseji Múzeum és Falumúzeum: az intézmény zárva tart, a dolgozók otthoni munkarendbe vannak beosztva.

– Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: az intézmény zárva tart, a szolgáltatás szünetel, a dolgozók otthoni munkarendbe vannak beosztva.

– Tourinform Iroda: az ügyfelek számára zárva tart, a munkatársak háttérfeladatokat látnak el.

– Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára: az ügyfélszolgálat online formában működik.

– Városi Ügyfélszolgálati Iroda: a személyes ügyfélfogadás szünetel, ügyeket postán, emailben és telefonon lehet intézni.

– Vásárcsarnok és piac: csak az élelmiszert és tavaszi kerti munkákhoz szükséges eszközöket árusítók lehetnek nyitva, illetve még március 8-án hétfőn a virágárusok, minden más árusító zárva tart. Országos vásár nem lesz.

– A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási szünet van érvényben. Kérjük, hogy telefonon, postán és emailben rendezzék az ügyfelek az ügyeiket.

Az Operatív Törzs országos szintű döntése alapján a mai naptól a maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

Március 22-ig lemondtunk minden sajtóeseményt, amit eredetileg terveztünk (Laposa Julianna új kiadványának bemutatója, Sajtó Napja alkalmából sajtótájékoztató, Pannon Városok Szövetségének ülése, egyedülálló anyák részére az MJVSZ által szervezett csomagok átadása). Idén sem lesznek megemlékezések a Nemzeti Ünnepen, ez már a második alkalom a nemzet életében, hogy nem tudunk méltó módon együtt ünnepelni. Március 15-én szűk körben, maszkban, távolságot tartva helyezünk el koszorút a hagyományos helyszíneken. A legelső sajtónyilvános eseményt március 23-ra tervezzük (1990-2019 közötti közgyűlési tablók bemutatása).

A tavasz folyamán jó visszhangja volt annak a kampánynak, melynek keretében helyi ismert emberek biztatták otthon maradásra a zalaegerszegieket. Most új kampányt indítunk el, rövid kis videóklipekben az oltás fontosságára és a regisztrációra fogják felhívni a polgárok figyelmét ismert orvosok, színészek, sportolók, megbecsült helyi kitüntetettek.

Eddig egymillió fő kapott oltást. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk. Az agresszív brit vírusmutáns egész Európában és már a magyar városokban is gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. Közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik ezekben a napokban is a háziorvosoknál a Sinopharm és a Moderna oltóanyagokkal, a kórházi oltópontokon pedig a Pfizer-vakcinával. Az AstraZeneca-vakcinával való oltás a hét második felében folytatódik. A védőoltásra eddig közel 3 millióan regisztráltak. Regisztrálni ezen a honlapon lehet: https://vakcinainfo.gov.hu/

Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók az elsők, az ő első körös oltásuk lezárult, de a második körös oltások folytatódnak és természetesen azokat az egészségügyben dolgozókat is még beoltják, akik most jelentkeznek oltásért a kórházi oltópontokon. Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Eddig összesen 84 ezren éltek az oltás lehetőségével, többségük már a második oltását is megkapta. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem éltek az oltás lehetőségével, de meggondolják magukat az intézmény vezetésénél jelezhetik e szándékukat. Harmadik körben, február első hetén elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. A kórházi oltópontokon erre a Pfizer-vakcinát használják, a háziorvosok pedig a Moderna és a Sinopharm-vakcinával oltanak. Negyedik körben, február 11-én megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. Erre eddig az AstraZeneca-vakcinát használták, mert az eddigi előírások szerint csak 18-59 év közöttieket lehetett vele oltani. Ettől a héttől már ezzel a vakcinával is lehetséges a 60 év felettiek oltása. Kérjük, hogy akár a háziorvosi rendelőben, akár a kórházi oltóponton történik az oltás, az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék! A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált.

A járványügyi önkormányzati adományszámlára minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-15432704-06530000

Zala megyében 2020. március óta mostanáig 11.876 személy fertőződött meg. 2021. január 1-je óta 2.212 fő kapta el a vírust a megyében. 2021. január 1-je óta 32-en haltak meg a vírus következtében a megyében. 2021. január 1-től számítva a gyógyultak száma 1.455 fő, a jelenleg aktív fertőzöttek száma 725 fő. A 725 aktív Zala megyei fertőzött közül 187 fő a zalaegerszegi járásban lévő településeken él, 538 fő más települések lakója. Városunkban ma bölcsődébe 156, óvodai ügyeletbe 105 gyermeket vittek. Az újraindult szociális étkeztetést elvihető, illetve kiszállított ebéd formájában ma 289 fő vette igénybe. A ”Segít a város„ időseket támogató programba eddig 15 fő kapcsolódott be.

Bölcsődék:

– Nincs koronavírus fertőzött.

Óvodák:

– Nincs koronavírus fertőzött, minden óvodában biztosított az ügyelet.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból az állami fenntartók, a Tankerület és a Szakképzési Centrum tájékoztatása alapján (minden intézmény digitális oktatásra állt át):

– Petői Sándor Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Dózsa György Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Eötvös József Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Izsák Imre Általános Iskola: 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

– Liszt Ferenc Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Öveges József Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI: nincs koronavírus fertőzött.

– Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI: nincs koronavírus fertőzött.

– Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: nincs koronavírus fertőzött.

– Báthory István Technikum: 1 oktató igazolt koronavírus fertőzött.

– Csány László Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Deák Ferenc Technikum: 1 tanuló igazolt koronavírus fertőzött.

– Ganz Ábrahám Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Munkácsy Mihály Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Széchenyi István Technikum: 1 tanuló igazolt koronavírus fertőzött.

– Kölcsey Ferenc Gimnázium: nincs koronavírus fertőzött.

– Zrínyi Miklós Gimnázium: 2 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Önkormányzati Idősek Otthona és Gondozóház: nincs koronavírus fertőzött.

A volt Pais iskolában működő, egyházi fenntartású, Gondviselés Háza névre hallgató idősotthonban nincs koronavírus fertőzött.

Család- és Gyermekjóléti Központ: nincs koronavírus fertőzött.

Néhány fontos információ a koronavírusról:

A COVID19 egyike a sok koronavírusnak. A koronavírusokat már ismerjük, de ez egy új típusú vírus, ami Kínából terjedt el a világban.

A COVID19 koronavírus emberről emberre terjed, lefolyása változatos, a tünetmentességtől az enyhe tüneteken át a halálig sokféle lehet.

Veszélyes, hogy mind a terjedési sebessége, mind pedig a halálozási aránya a világméretű adatok alapján sokkal magasabb, mint más, hasonló lefolyású betegségeknek. A világon már közel 2,6 millióan haltak bele a vírusba.

A COVID19 az idősebb korosztályra veszélyes igazán, de a fiatalok és a gyermekek is megfertőződhetnek. Ha nem is mutatnak tüneteket, vagy enyhék a tüneteik, ők is hordozhatják a vírust és ezzel veszélyeztethetik az idősebbeket.

A halálozási arány mellett fontos információ, hogy a COVID19 koronavírus komoly szövődményeket okoz, melyek egy része életünk végéig is megmaradhat.

A vírusból való kigyógyulás sem okoz hosszan tartó védettséget, tehát a COVID19 később újból elkapható. Az egyetlen védekezési lehetőség ezért a védőoltás, mellette pedig a sokszor ismételt eszközök: személyes higiénia, rendszeres kézmosás és fertőtlenítés, zárt térben való helyes maszkhasználat (az orrot is takarnia kell), távolságtartás.

Vigyázzunk egymásra!

Zalaegerszeg, 2021. március 8.

Balaicz Zoltán

polgármester” – áll bejegyzésében.