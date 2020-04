Koronavírus: újabb öt ember elhunyt, hatszázhuszonhárom a fertőzöttek száma – Ez történt csütörtökön Zalában

Az elmúlt heteket a koronavírus, és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. A csütörtöki nap ehhez kapcsolódó zalai híreit összegyűjöttük.

Bajánsenyénél is átjárható lett a magyar–szlovén határ csütörtök reggel hat órától

Magyarország és Szlovénia rendőr-főkapitányai megállapodtak abban, hogy a két ország határszakaszán korábban elrendelt korlátozásokat részlegesen feloldják. Ezzel az eddig is nyitva lévő kettőről (Rédics, Tornyiszentmiklós) háromra bővül azon helyszínek száma, ahol az átjárás biztosított, de vizsgálják további pontok megnyitásának lehetőségét is. Ezt a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség kezdeményezte, elnöke szerint pedig további átkelők, így a nemesnép–kebelei megnyitásáról is szó lehet. Bővebben itt olvashat róla.

Megnyugtató hírek érkeztek a kanizsai kórházból

A nagykanizsai polgármester továbbra is megnyugtató hírek érkeznek a Kanizsai Dorottya Kórházból, hiszen dr. Brünner Szilveszter főigazgató-főorvos tájékoztatása szerint az elmúlt 24 óra során még csak koronavírus- gyanús esettel sem találkoztak. Az alábbi linkre kattintva olvasható róla több információ.

Zalaegerszeg legforgalmasabb helyein hamarosan kezdődik a fertőtlenítés – Újabb közleményt adott ki Balaicz Zoltán

Zalai fertőzötöttek száma:

2020. április 2. adatok szerint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházba eddig 141 személy került be koronavírus fertőzésének gyanújával. Zala megyében összesen 7 azonosított koronavírusos személy van, 3 fő a kórházban, 4 fő pedig vidéken, karanténban. Bővebben olvashat Balaicz Zoltán közleményéről csütörtöki cikkünkben.

Friss óvintézkedések a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban

A Hévíz város Önkormányzata Facebook oldal számolt be róla, hogy péntektől a járványügyi helyzetre való tekintettel a sétányon átvezető gyalogos forgalom átmenetileg nem lehetséges, illetve ott tartózkodni indokolt esetben, engedéllyel lehet. Részletesebb információkat itt talál róla.

Elkezdődtek a bércsökkentések a labdarúgócsapatoknál: tárgyalnak a ZTE-nél is róla – írja a Nemzeti Sport

A hazai klubok vezetői közül egyre többen próbálnak egyezségre jutni a labdarúgókkal a bérük csökkentéséről. Zalaegerszegen is megkezdődtek erről a bértárgyalások, a DVSC labdarúgócsapatánál pedig a keret valamennyi tagja azonos mértékű, húsz százalékos fizetéscsökkentést vállalna. Az alábbi linkre kattintva olvasható róla több információ.