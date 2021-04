Ez a zalai kisközség nyerte el a Haladó kerékpárosbarát település címet

A bicajos életmód elfogadottságáért tett erőfeszítései elismeréseként elnyerte a Haladó kerékpárosbarát település címet a zalai kisközség. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által megítélt titulust egy éven keresztül viselheti a település.

A kerékpárosbarát cím alapvetően erkölcsi elismerés, amelyet azok a települések és munkahelyek nyerhetnek el, amelyek konkrét és kiemelkedő lépésekkel igyekeznek növelni a kerékpáros életmód elfogadottságát szűkebb és tágabb környezetükben egyaránt.

Gasparics Győző polgármester ennek kapcsán úgy fogalmazott: a mintegy hetven lakosú Külsősárd nem képes olyan bicajos életmódhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre, mint például a szomszédos Lenti, esetükben inkább a szemléletformálás a fontos. Így többek közt arra igyekeznek rávenni a helyi lakosokat, hogy akinek lehetősége van rá, a munkába járás eszközéül válassza a kerékpárt, de a szabadidős tevékenységek esetében is támogatják a biciklis programokat.

– Fontosnak tartjuk a kerékpáros közlekedés támogatását, hiszen nemcsak környezetbarát, hanem az egészség megőrzéséhez is hozzájárulhat – folytatta a polgármester. – A koronavírus-járvány pedig egyéb előnyeire is rámutat, kerékpárral közlekedve kevésbé teszi ki magát fertőzésveszélynek az egyén, könnyebb tartani a védőtávolságot. Többen emiatt ültek kerékpárra az elmúlt hónapokban, s biztosak vagyunk benne, hogy sokan ki is tartanak majd az új szokásuk mellett. A kerékpárosbarát cím elnyerésével anyagi juttatás ugyan nem járt, önkormányzatunk azonban saját forrásból vásárolt egy kerékpárt, amit a település lakói térítésmentesen használhatnak például olyan esetben, amikor egy adott család tagjai közösen szeretnének kerékpározni, de ehhez nem rendelkeznek elegendő eszközzel.

Gasparics Győző azt is hozzátette: a világjárvány miatt arra is számíthatunk, hogy felértékelődnek a belföldi nyaralás s azon belül is az aktív turizmus lehetőségei. A község önkormányzata ezért is tartaná fontosnak a kerékpárosbarát infrastruktúra fejlesztését, így az idei Magyar falu programban pályázni szeretnének annak a gyenge műszaki állapotban lévő, kezdetleges útnak a felújítására, amely a községet kötné össze a 75-ös út menti, ugyancsak felújítandó kerékpárúttal. Mintegy 11 millió forintos költségvetéssel egy olyan kerékpározható utat hoznának létre, amelynek egy része a temetőhöz vezet, egy másik szakasza pedig az említett kerékpárútra csatlakozna rá, ezzel Rédics, de akár a hetési falvak is könnyebben elérhetővé válnának. A polgármester szerint ez a valamivel több mint hatszáz méteres szakasz nemcsak a helyben élők kényelmét, a temető felé közlekedők biztonságát szolgálná, hanem a környező települések lakói és a térségbe ellátogató turisták számára is vonzóbbá tehetnék Külsősárdot.