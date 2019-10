Ez a nap az ősz ízeiről s az állattartásról szólt

A skanzen szamara, Julcsi, no meg a kecskék, juhok és a baromfi-sokadalom vendégeket kapott szombaton, negyedik alkalommal rendezték meg a Nálatok laknak-e állatok? című tematikus napot a szabadtéri kiállítóhelyen.

Szamarak, lovak, nyulak, galambok, kutyák, tehén népesítette be a falumúzeumi portákat a programon, amelyet korábban tavasszal Szent György napjához kapcsoltak, mert anno akkor hajtották ki a jószágokat a legelőre. Idén a rendezvénnyel az állatok világnapját célozták meg, s a felelős állattartásra is szeretnék felhívni a figyelmet, mondta Sümeginé Horváth Anita, a múzeum közönségkapcsolati osztályvezetője. A tavaszi village food nap sikerét látva pedig úgy gondolták, hogy a göcseji ősz ízeit bemutatva finom falatokat is kínálnak a látnivalók mellé.

A malom melletti nagykonyha kisegítésére négy főzőcsapat szorgoskodott a folyóparti sátrak alatt. Az Andráshidáról érkezett baráti kör krumpligombóccal kínált babos, csülkös, húsos káposztával csábított, a pásztorétkek kedvelőire slambuc várt, a Széchenyi-iskola diákjai gulyást főztek, a Civil Állatvédők Zalai Egyesület tagjai a pörkölt mellé dödöllével szolgáltak. A napot a hagyárosböröndi okoskutyák látványos bemutatója kezdte, majd ismeretterjesztő előadások és zenés vidám műsorok gondoskodtak a tartalmas időtöltésről.