Évzáró rendezvényt tartott a Göcsej Alkoholmentes Klub

Tegnap délután tartotta meg a Göcsej Alkoholmentes Klub a hosszú évek óta hagyományos évzáró rendezvényét, amelyen a tevékenységüket támogató önkormányzat, a Vöröskereszt és a kórházi segítők képviselői is részt vettek.

A gyógyult vagy életüket rendezni akaró alkoholbetegek évtizedek óta számíthatnak a klubra, amely jelenleg mintegy 40 aktív tagot számlál. (Korábban a hozzátartozókkal együtt több százan csatlakoztak a gyógyulás eme formájához.) Az év végi összejövetelen, melyen részt vett Balaicz Zoltán polgármester is, Rettegi György, a klub elnöke öszszegezte az elmúlt év eseményeit, a foglalkozások és egyéb közös programok eredményeit. Felszólalt Sziráki Lajos, az alkoholmentes klubok országos szövetségének képviselője, valamint Fekécs Imre, a zalaegerszegi klub örökös titkára.

– A zalaegerszegi klub 1979-ben alakult, működése akkor is töretlen volt, amikor épp fedél nélkül maradtunk – mondta lapunknak Fekécs Imre. – A tapasztalataink szerint nem elegendő a gyógyulni vágyókkal foglalkozni, a siker érdekében a hozzátartozókat is be kell vonnunk.

Fekécs Imre az alkoholmentes klub év végi rendezvénye kapcsán elmondta, mindig nagy hangsúlyt fektettek a fiatalok megszólítására, akik közül sok érintett még 16–17 éves korára sem végzi el a nyolc általánost. A heti két-három foglalkozáson túl különböző rendezvényeket kínálnak számukra, bizonyítva, hogy a felszabadult, örömteli programok alkohol nélkül is lehetnek kellemesek. Ilyen volt például a diszkó, de a szakmaszerzésben, az iskolák elvégzésében, sőt még a párválasztásban is segítségükre volt a klub, tudván, gyakran a családtagok életvitele miatt kerülnek vakvágányra a kamaszok, fiatal felnőttek.

A zalaegerszegi klub, mint a titkár jelezte, szoros együttműködést tudhat magáénak az önkormányzat és a kórház részéről, de magántámogatók is segítik az életüket rendezni akarókat. Ezenkívül a személyes példamutatás áll a munkájuk fókuszában.

