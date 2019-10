Évtizednél régebbi álom valósult meg Velencén

Évtizednél régebbi álom valósult meg a harangtorony felújításával a Vaspörhöz tartozó, 65 lakost számláló Velence településrészen.

Erről számolt be érdeklődésünkre a 65 lakosú Vaspör község polgármestere, Fülöp Imre Loránd abból az alkalomból, hogy vasárnap felavatták a harang megújult házát.

Mint elmondta, a településrészen élő polgárok régóta szerették volna elérni a harangtorony felújítását, amit most közösségi összefogással és az önkormányzat finanszírozásával sikerült megvalósítani. Azaz: a falazat javítására, az épület festésére, az előtető elkészítésére, valamint a külső oldalfülkében az új Mária-szoborra a község biztosított 300 ezer forintot meghaladó öszszeget, a munkát pedig a falubeli iparosok végezték el. A polgármester arról is beszámolt, hogy egy éve a szomszédos könyvtárépületben misét is tartanak, így a híveknek nem kell útra kelni a szomszédos településekre, hogy Mikolás Attila plébános prédikációját meghallgassák.

A vasárnap délutáni avatáson részt vett Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, aki a jeles alkalmon arról szólt, hogy sokat jelent számunkra a harang: ez szól az új nap kezdetén és jelzi a nap végét, emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, megszólal, hogy örömet jelezzen, és ha gyász ér minket. Ezért volt szívügye a velencei polgároknak, hogy a harangtorony megújuljon, amit összefogással el is értek. Szavait követően Mikolás Attila mondott áldást és szentelte meg az épületet.