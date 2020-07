Évtizedes a barátság Zalalövő és Andráshida között

A szakmai ismeretek bővítése mellett a baráti kapcsolatok elmélyítését is szolgálta az a szombat délutáni program, melynek során a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület tagjai vendégül látták az andráshidai szőlősgazdákat.

Ez már az ötödik találkozó volt köztük, de más nevezetes dátumok is okot adtak a jubileumokról való megemlékezésre: az Andráshidai Borbarát Kör ugyanis fennállásának tizedik, míg a zalalövői szervezet a 25. évfordulóját ünnepli idén.

– Nagyon jó a kapcsolat a két szervezet között, oda-vissza alapon látogatjuk egymást, hogy szőlészeti-borászati témakörben tanuljunk egymástól, megnézzük egymás szőlőültetvényeit, illetve megkóstoljuk a borokat – mondta Fábián István, az andráshidai egyesület elnöke. – Mi tagadás, a vendéglátásban a zalalövői barátaink előbbre tartanak, mint mi, de mentségünkre legyen mondva, nekik nagyobb benne a gyakorlatuk.

A mintegy harmincfős vendégcsoport a tájház megtekintésével kezdte zalalövői programját, majd a Pacsa-hegyen a vendéglátók elnökének birtokát tekintették meg. Galambos István elmondta: ezen a hegyháton volt némi jégverés, de a kár nem jelentős, néhány százaléknyi lehet csupán. A szőlőtőkék egészségi állapota változó, vannak ültetvények, ahol megjelent a lisztharmat és a peronoszpóra, a legtöbben azonban megelőző permetezéssel sikerrel védekeztek a gombabetegségek ellen.

A vendéglátók borkóstolót is szerveztek, a Pacsa-hegyen Galambos István mellett Devecz Jenő, a Patakai-hegyen pedig Tóth Árpád és Horváth Károly kínálta körbe a hegy levét. Miután a Zalalövő melletti területekre a kisebb ültetvények jellemzők, így többnyire vegyes, azaz birtokborokat őriz a pincék mélye, de azért kerültek a poharakba olyan különlegességek is, mint a pátria. A baráti találkozó a házigazda egyesület korábbi elnöke, Galambos László csütörtök-hegyi birtokán zárult, ahol a helyiek ízletes vacsora elfogyasztására is meginvitálták az andráshidai partnerszervezet tagjait.