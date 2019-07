Éves találkozójukat tartották Lentiben a felderítő katonák

Egykori katonák találkoztak szombaton a zajdai laktanyánál, ahol az 1970–80-as években szolgálati idejüket töltötték.

Idén 12. alkalommal tartották meg éves találkozójukat az egykori felderítők, és elevenítették fel a katonaság során gyűjtött emlékeiket és élményeiket.

A társasághoz más alakulatoknál szolgáló katonatársak is csatlakoztak. A zajdai laktanyában viszont szombaton nem sikerült sétát tenniük, mivel – mint elmondták – elfoglalták a „labancok”, pontosabban egy osztrák paintballos társaság vette birtokba a területet hétvégére. Ettől függetlenül jó hangulatban zajlott a találkozó, a szervezők részéről Szabadi Tamás elmondta, hogy hagyományosan megkoszorúzták a program részeként Lentiben az Átkötő úton a laktanya névadójának, Bottyán Jánosnak szobrát, és megemlékeztek az elhunyt bajtársaikról. Ezt követően a mintegy 50 részt vevő a Sárberki Szabadidő Központban töltötte a nap további részét, ahol ebéd várta őket, majd előkerültek a beszélgetés során a régi katonaélmények is. A felderítők abban is megállapodtak, hogy jövőre is megszervezik a találkozót, hogy legyen alkalmuk közösen nosztalgiázni.