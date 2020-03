Évértékelő összejövetelt tartottak a besenyői polgárőrök

Jeles érdemjegyet kapott múlt évi munkájára szombati közgyűlésén a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület tagsága – az elismerést a megyei polgárőrszövetség, a városi önkormányzat és a rendőrség képviselője szignálta.

Horváth Róbert, a ZMPSZ elnöke a példamutatást emelte ki, amellyel az öreghegyiek elérik, hogy folyamatosan gyarapodik a taglétszámuk, s rendre csatlakoznak a közösséghez a fiatalok is. Gecse Péter, a város alpolgármestere, a térség önkormányzati képviselője a közösség sokoldalúságát hangsúlyozta, hiszen alapfeladatuk mellett a környezetvédelmet, hagyományőrzést és a szabadidő értelmes eltöltésének megszervezését is felvállalták. Horváth Viktor rendőr zászlós azt emelte ki: a polgárőrök segítségének is köszönhető, hogy a területükön nem történt rendőri beavatkozást igénylő bűncselekmény.

Dancs István, az egyesület elnöke 13 új, többségében fiatal tagot és egy ifjú polgárőrt mutatott be a közgyűlésnek, a közösség létszáma így 76-ra nőtt. Örömmel fogadják a diákokat, továbbra is 5 középiskolával van együttműködési megállapodásuk az iskolai közösségi szolgálat lebonyolítására. Tavaly a korábbiaknál 430 órával több, összesen 3631 órát szolgáltak közterületen.

A megyei polgárőrszövetség kiemelkedő munkájuk elismeréseként Szent László emlékplakettet adományozott Gyenge Tibornak, Héder Lajosnak, Nyári Pálnak és Szakony Lászlónak, Varga Erika, Zsálek Szilárd, Simon Anita és Tóth János pedig elismerő oklevelet vehetett át.

Az egyesület széles körű tevékenységét Borsos József alelnök részletezte. Szó esett az ötödik polgárőrbálról, az aranyoslapi békamentő kerítés építéséről, a szőlőhegyen teljesített bortúráról, majd az egész hegyhátat érintő tavaszi szemétszedésről. A családi napjuk keretében bővítették közlekedési ismereteiket, rendeztek pálinkaversenyt, a kápolna mellett pedig területet vásároltak, amit a tagok kétkezi munkával közművesítettek, hogy majd legyen hol megtartani a rendezvényeiket.