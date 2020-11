Eszközvásárlás és útfelújítás is szerepel a tervek között Nemesnépen

A temető karbantartására eszközbeszerzést, és a közlekedési infrastruktúra további fejlesztését tűzte ki legfőbb céljául 2021-re az önkormányzat – részben a közmeghallgatáson is elhangzott lakossági vélemények alapján.

Nagy István polgármester elmondta: a közterületeket karban tudják tartani a traktorral, amit a Magyar Falu Program támogatásával beszereztek, ám a temető kaszálására ez a gép nem alkalmas. Ezért gyűjtőkosaras fűnyíróval bővítenék az eszközparkot, és már keresik a megfelelő pályázati kiírást. Támogatással aszfaltoznának le két rövidebb útszakaszt is: az egyik éppen a temetőhöz, a másik a kápolnához vezet. Utóbbi helyszínen kisebb parkolót is építenének.

Nagy István hozzátette: idén többször gondot okozott a csapadékvíz elvezetése, ezen a területen szintén szükség lesz beavatkozásra, de a legszükségesebb feladatokat talán önerőből is meg tudják oldani. Ennek jegyében további eszközök beszerzésével is számolnak, olyanokkal is, amelyek az említett traktor kiegészítő felszerelései lesznek.