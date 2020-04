Az ESZI Idősek Otthonában nincsen koronavírus fertőzött

Már másfél hónapja tart a látogatási tilalom a ESZI Idősek Otthonában, Keszthelyen. A dolgozók videóhívásokat tartanak a lakóknak, hogy – ha virtuálisan is – találkozzanak szeretteikkel. Az intézményben nincs koronavírusos beteg.

Március 8. óta csak a dolgozók léphetnek a keszthelyi intézménybe, nem sokkal később a vezetőség arról döntött: a lakók nem hagyhatják el az épületet. Az idősek húsvétkor sem találkozhattak szeretteikkel, ám a dolgozók segítségével az interneten keresztül tarthatják a kapcsolatot családtagjaikkal. Ez a lépés rengeteg erőt ad a bent lakóknak – derül ki a Keszthely TV cikkéből.

A járvány miatt az Idősek Klubja is bezárt, a nappali ellátásban részesülők sem léphetnek be az intézménybe, a bejárós étkezőknek is egyszer használatos éthordókban szállítják az ételt. Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője, Királyné Domaházi Csilla így nyilatkozott a Keszthely TV-nek a jelenlegi helyzetről:

– Nincs fertőzött az intézményben. Minden nap két alkalommal mérjük a lakóinknak a hőmérsékletét. Gyakorlatilag bármilyen olyan változás, ami arra utalna, hogy betegség lép fel, akkor azt azonnal le tudjuk reagálni. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a háziorvosunkkal Hertelendy László doktor úrral. Folyamatosan figyeljük a lakóink egészségi állapotát és igyekszünk minden olyan óvintézkedést betartani – a nővérek maszkban, kesztyűben dolgoznak, folyamatosan fertőtlenítünk, takarítunk.

A Csók István utcai intézményben izolációs szobákat tartanak fent, ha a fertőzés miatt el kellene különíteni valakit. Királyné Domaházi Csilla elmondta, a Magyar Honvédség jelezte feléjük, hogy hamarosan el fogják végezni az épület teljes fertőtlenítését is.

Az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthonának jelenleg 64 lakója van.