És a második hullám? Így készülnek a zalaiak a tanévkezdésre

A korábbi évekhez hasonlóan a családok zöme a tanévkezdés előtti hétre időzíti a tanszerek beszerzését. Némi bizonytalanságot okoz a boltoknak és a vásárlóknak is, hogy vajon érkezik-e második koronavírus-hullám.

Az új szezon első tanítási napja szeptember 1-je, azaz jövő kedd lesz. A megyeszékhely egyik legrégebbi szaküzletében, a Kalamáris Papírboltban sok iskolakezdést átéltek már.

– Emlékszem, amikor az üzlet előtt hosszú sorban álltak a vásárlók – nosztalgiázott Dombóvári Tamás üzletvezető-helyettes. – Korábban csak a hagyományos papír-írószer boltok árultak tanszert, míg ma szinte minden élelmiszerboltban, drogériában lehet írószereket és füzeteket is venni.

Barta András ügyvezető szerint nagyban változtak a tanszervásárlási szokások.

– Az elsősök a szüleikkel együtt jönnek, az idősebbek viszont egyre inkább digitális eszközökkel dolgoznak, nekik nem is kell füzet – említette.

Barta András szerint érződik a bizonytalanság, mindenki mást gondol arról, hogy jön-e, és ha igen, mikor a járvány második hulláma. Ettől függetlenül augusztus vége és szeptember eleje idén is „húzósnak” ígérkezik a boltokban, hiszen ilyenkor már muszáj megvenni az iskolaszereket.

Az ügyvezető kiemelte, hogy főleg az általános iskolába járók jelennek meg a tanévkezdés előtt, míg a középiskolások később jönnek, ők a tanítás első két hetében szerzik be a tanszereket. Az idei tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók szélsőségek között mozognak, viszik a nagyon olcsót és márkásat is.

A tanszerek vásárlásának mennyisége korosztályonként különböző, így a gyerekekre fordított pénzösszeg is. Azt azonban kijelenthetjük, hogy már az általános iskola első osztályát sem lehet tízezer forintnál kevesebből megúszni.

Baloghné Németh Éva három gyermeket nevel, de közülük már csak a legkisebbnek, Barbarának kell tanszereket vásárolnia, aki Gellénházán kezdi majd a második osztályt.

– Céltudatosak vagyunk, hiszen a tanároktól kaptunk segítséget, hogy miket kell beszereznünk a tanévkezdésre – mondta az anyuka. – Az elmúlt évből, mivel csonka volt, sok minden megmaradt, így csak kiegészítőket, radírt, ollót és néhány füzetet vásárolunk. Csak a minőséget nézem, az írószerben és a füzetekben is.

Lugosi Ágnes két gyermekével, Jenniferrel és Rómeóval vásárolt kedd délelőtt. – Füzeteket és ceruzákat veszünk és festéket, mert azokat elhasználtuk a karantén alatt – mondta Ágnes. – Az előző tanévről maradtak eszközök, így nem viseli meg annyira a családi kasszát ez a tanévkezdés. A minőséget is és az árat is nézem, közösen választunk, hogy jó is legyen és a gyerekeknek is tetsszen. A tanévkezdés most nem jelent akkora kiadást a családoknak, mint általában. Átlagosan 10-20 ezer forintot költenek egy-egy gyerekre a szülők, főleg az alapdolgok beszerzésére. Ezt az összeget jóval megnövelheti egy iskolatáska, tolltartó, vagy tornacipő, esetleg okoseszköz vásárlása.