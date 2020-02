Érzékenyítő foglalkozást tartott a lenti Móricz gyógypedagógiai intézmény

A farsang jegyében telt el tegnap a helyi ­Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által szervezett érzékenyítő program a városi művelődési központban.

Egészséges és fogyatékkal élő óvodások, iskolások, valamint a helyi támogató és foglalkoztató intézmény felnőtt gondozottjai is felléptek tegnap az Együtt, egymásért elnevezésű program rendezvényén, a legtöbben jelmezbe öltözötten. Az egybegyűlteket Horváth László, Lenti polgármestere is köszöntötte.

A rendezvény részleteiről a szervező speciális iskola vezetője, Szabóné Zakó Krisztina számolt be, aki egyben a porondmester szerepét is betöltötte a vidám találkozón.

– A mai az érzékenyítő programsorozatunk egyik állomása – mondta Szabóné Zakó Krisztina. – Célunk, hogy a többségi gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket közelebb hozzuk a fogyatékkal élőkhöz. Olyan programelemeket igyekeztünk beépíteni az együtt eltöltött időbe, melyek által a résztvevők azt érzik és látják, hogy miközben mindannyian mások vagyunk, nincs különbözőség és akadály, együtt tudunk örülni, játszani, táncolni.

Az egész napos programon körülbelül 130-an vettek részt. A délelőtti kulturális bemutató után a Brumi Bandi Band gyermekzenekar hangulatos előadással szórakoztatta a közönséget, délután a farsang jegyében kézműves-foglalkozásokon próbálhatták ki magukat a gyerekek, majd állófogadáson látták őket vendégül.

A programba összesen hat intézmény kapcsolódott be résztvevőként, fellépőként, illetve segítőként, köztük a határon túlról is érkeztek vendégek.