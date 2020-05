Értékteremtés és szemléletformálás Murakeresztúron

Önkormányzati zöldségeskertet alakítanak ki a Mura menti településen.

Polgár Róbert polgármester elmondta: az ötletet a járványhelyzet is indukálta.

– A koronavírus miatt muszáj volt olyan dolgokat kitalálni, melyek hoznak is a konyhára, nem csak elvisznek, így jött az önkormányzati zöldséges gondolata – bocsátotta előre a településvezető. – Keletkeztek többletkiadásaink, másrészt az óvodában, az iskolában és a konyhánkon is szabadult fel munkaerő, ezért döntöttem úgy, hogy az egyébként a kampányprogramomban is megfogalmazott önkormányzati kertészetet a tervezettnél hamarabb valósítjuk meg. Az óvoda mellett van egy durván ezer négyzetméteres önkormányzati tulajdonú terület, ami egyfajta hulladéklerakóként működött, ezt az említett dolgozókkal és a község többi segítőkész lakójával (voltak, akik a saját traktorjukkal, kapálógépükkel siettek a segítségünkre, a közeli kavicsbánya tulajdonosa pedig talajcserét végzett) kitakarítottunk. A helyszínválasztás nagyon is tudatos: szeretnénk az ovisokat is bevonni az itt folyó munkába, tervezünk számukra egy kis sarkot kialakítani annak érdekében, hogy megismerkedhessenek a kertészkedéssel. A fő célunk a szemléletformálás, de az sem utolsó szempont, hogy jól, gazdaságosan működő kertészet jöjjön létre és a megtermelt zöldségekkel elláthassuk a konyhánkat, így is csökkentve a költségeinket. Az is fontos, hogy a változó létszámú közfoglalkoztatott számára értékteremtő munkát kínálhassunk a kertészet révén.