Tündérszépek: Átadtuk a díjakat a legszebbeknek

Hatalmas mosollyal az arcukon vették át nyereményutalványaikat a Tündérszépek 2020 megyei fordulójának nyertesei. A lányok elárulták: egyáltalán nem bánták meg a jelentkezést.

Idén is rengetegen küldték be jelentkezésüket szépségversenyünkre, szerte a megyéből. A több tucat lány közül végül huszonöt szépséget ismerhettek meg olvasóink a zaol.hu-n és a Zalai Hírlap hasábjain. A legtöbb szívecskét a 16 éves Kovács Ivett Erzsébet kapta olvasóinktól, aki így a regionális fordulóban is megmutathatta magát. Az előző versennyel ellentétben a szavazatok alapján, most csak egy jelentkező juthatott tovább, a többiek helyezéséről szerkesztőségünk szakmai zsűrije, azaz Szabó-Tomka Hanna (sportoló), Karda Jázmin (sminkmester), Pezzetta Umberto (fotós), Rákos Bianka (online szerkesztő), Benedek Bálint (újságíró) és Horváth Attila (a Zalai Hírlap főszerkesztője) döntött. A megyei forduló első helyezését Tótpeti Lili érdemelte ki, míg másodikként Göntér Vivien, harmadikként pedig Szollár Cintia végzett. A győztesek hétfő délután vehették át szerkesztőségünkben a 20, 30 és 50 ezer forintos vásárlási utalványokat.

Az ünnepség keretében a nyereményeket Kovács Vera, megyei üzletszervezési vezető nyújtotta át a legszebbeknek, Benedek Bálint újságíró és Rákos Bianka online-szerkesztő társaságában. Sajnos Göntér Vivien nem tudott részt venni az átadáson, ám Ivett, Lili és Cintia meséltek nekünk a versenyen szerzett tapasztalataikról.

Kovács Ivett nagyon örült a nyereménynek, és rengeteg önbizalmat adott neki a verseny.

– Hihetetlenül örülök annak, hogy én lettem a közönségdíjas, s ha újra elindul a Tündérszépek biztosan nevezek megint – mondta.

Szollár Cintia harmadikként végzett, viszont a versenybe ő is újra belevágna.

– Jól döntöttem, hogy jelentkeztem. Amióta szerepeltem a Zalai Hírlapban rengeteg fotós keresett meg. Csupa pozitív visszajelzést kaptam ismerősöktől és idegenektől egyaránt. Ha indul jövőre is, biztosan újra megpróbálom! – fogalmazott.

Tótpeti Lili hasonló véleményen volt.

– Barátaim és a családom biztattak a nevezésre, amit egyáltalán nem bántam meg. Rengeteg önbizalmat adott a szépségverseny, és izgatottan várom mi lesz a táborban – mondta a megyei győztes, akivel bizonyára még találkoznak olvasóink, hiszen elsőként jutott tovább az országos döntőbe.