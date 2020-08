Értékeket keltenek életre Csingahegyen

Népi értékek, kézműves kincsek gazdagítják több napon át a Csingahegyet – az alkotótábornak köszönhetően, amit már 15. alkalommal rendeznek meg.

Fafaragók, kovácsok, bőrösök, festők dolgoznak több napon át a hegyháton. Az alkotói munka a közönség számára is nyitott. Tislér Zoltán fafaragó művész, ötletgazda és főszervező elmondta: a Csingahegyi Napok célja a kezdetektől változatlan.

– Szeretnénk megmutatni a térségben élő alkotók munkásságát – fogalmazott. – Bőr, fa és fém az alkotói napok állandó alapja, de a festés és a kulináris élvezetek is kiemelt szerepet kapnak. Továbbá idén falvédő-kiállítással és babagyűjtemény- bemutatóval is várunk mindenkit. Tislér Zoltán jelezte: a részt vevő alkotók célja az is, hogy a homokkomáromi kegytemplomhoz vezető utat saját alkotásokkal ékesítsék. A legújabb, most készülő szobor Mária Madonna alakját idézi majd meg, de a homokkomáromi templom homlokzatának mását is belefaragják az alkotásba. Emellett az úgynevezett, homokkomáromi -zsidóárok- területen- is állítanak majd szobrot, amely egy dolgozó „kapás asszonyt” mutat be. A miseútra készülő alkotást szombaton 14 órakor kezdődő ünnepségen avatják fel.