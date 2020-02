Erőszakmentes kommunikációról a lenti könyvtárban

Nagy érdeklődés kísérte a napokban a városi könyvtárban Garamvölgyi Györgynek, a baki iskola igazgatójának előadását, aki az erőszakmentes kommunikációról beszélt. Konkrét megoldást nem ígért, csak jó módszert arra, hogy mindenki győztes lehessen.

Felmerült az előadás előtti beszélgetésünk során, hogy ha foglalkozunk az erőszakmentes kommunikációval (EMK), akkor feltételezhetjük, hogy erőszakosan kommunikálunk.

– Az erőszakmentesség fogalmát úgy magyaráznám meg, hogy olyan, mint amikor kisimul a tenger, a rendezetlenségből nyugalom lesz – kezdte Garamvölgyi György. – Az erőszakmentesség nem erőmentességet jelent, nem afféle hippi módszer, hanem sokkal inkább az erőnek valamiért való használata. A kommunikációnál a mi képünk nem az erőszakos kommunikáció, hanem a minősítés nyelve. Azt javasoljuk, Mars­hall Rosenberg pszichológus módszere szerint, aki az 1960-as években alkotta meg ezt a rendszert, hogy a minősítés nyelvét, mikor arról beszélünk, hogy milyen a másik, váltsuk fel arra, hogy mit látunk, mit érzünk, mire lenne szükségünk és mit kérünk. A mi módszerünk az, hogy megpróbálunk kapcsolatot teremteni. Nem a kompromisszumok művészete, hanem széles kapcsolódási skála, amin sok minden elfér.

A fent röviden leírt négy lépéses modellt részletesen is ismertette az előadó, a hallgatóság soraiban több pedagógus is helyet foglalt, így iskolai példák, kommunikációs helyzetek is szóba kerültek.

– Ez a rendszer szükségletekben gondolkodik, nem énüzenetekben – magyarázta. – Magyarul nem azt keressük egy helyzetben, hogy ki győz, ki veszít vagy ki nem győz, az a lényeg, hogy a szükségletek mentén hogyan találjuk meg azt a pontot, hogy végül minden fél győztesként távozhasson a helyzetből. Ez persze nehéz, hiszen azt szoktuk meg, hogy le kell győzni a másikat, valakinek alul kell maradnia.

Az EMK a tömegkommunikációt nem értelmezi, vagyis, ha egy közösségi oldalon egyoldalú közlések formájában negatív beszólást, rosszindulatú kritikát kapunk, esetleg névtelen kommentként, akkor, miközben feltesszük a kérdést, vajon mit érez az „elkövető”, célszerű kialakítanunk a magunk stratégiáját, hogy mennyire figyelünk oda ezekre. Kitért arra is az előadó, hogy a kommunikációban olykor nagy szerephez jutó haragot, dühöt az EMK zsákérzésként írja le, olyan érzéshalmaznak, amibe több érzés beletartozik.

Garamvölgyi György a foglalkozáson az erőszakmentes kommunikáció formanyelvének ismertetése mellett végigvezette a közönséget egy erőszakmentes kommunikációs mondat megalkotásáig. A technika – mint mondta – egyszerű, de csak készségszinten működik, ehhez érdemes akár tanfolyamon gyakorolni. Hozzátette, a gyerekek könnyebben tanulják ezt a nyelvet, hiszen minél rövidebb ideig beszélik a minősítés nyelvét, annál könnyebben váltják fel egy másikra, a felnőtteknél sem lehetetlen az átállás.