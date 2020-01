Erős város megteremtése, gazdaság-és turizmusfejlesztés, közösségépítés a cél Keszthelyen

„Polgármesteri munkám legfontosabb célkitűzése, hogy a városunkba vetett hitet visszaadjuk a keszthelyi emberek számára!” – mondta Nagy Bálint újévköszöntő fogadásán.

A keszthelyi önkormányzat újévköszöntő fogadásának a Balaton Színház adott otthont, ahol a Keszthelyi Jazz Műhely muzsikája után Nagy Bálint polgármester mondott beszédet. Az új önkormányzati ciklus elején az idei év legfontosabb feladatát említette elsőként. Megfogalmazása szerint a cél az, hogy megtervezzék egy szilárd alapokon nyugvó, a keszthelyi emberekre támaszkodó, erős város alapjait, amire a következő évtizedekben maradandót tudnak majd építeni.

-Az egyik legégetőbb feladat az önkormányzati rendszerünk teljes felülvizsgálata és a hatékonyság érdekében történő strukturális átalakítása. Az elkövetkezendő hetek nagy feladat lesz egy stabil, mégis előremutató költségvetés megalkotása, amely – már ismerve számos, régóta tornyosuló és eddig meg nem oldott nehézséget – nem lesz könnyű feladat. Azonban már elhárítva korábbi akadályokat, ezzel is meg fogunk birkózni és összefogással ezt is sikerre fogjuk vinni.

A polgármester beszédében a további prioritások között említette a város gazdaságának fejlesztését és munkahelyek teremtését. Elképzelése szerint mindezt közös térségi munkával: Hévíz – melyet a Hévíz-Balaton Airport üzemeltetőjeként is kiemelt – valamint Zalaegerszeg önkormányzatával szoros együttműködésben lehet elérni. A turisztikai fejlesztések szükségességét is említette, e területen a Balaton-parti szálláshelyek fejlesztését és a Festetics-örökség kiaknázását emelte ki. Szólt arról, hogy a környezetvédelem és fenntarthatóság is olyannyira kiemelt terület lesz, hogy külön felelőse lesz.

Beszédében azt is hangsúlyozta, hogy az új városvezetés számára kiemelten fontos az összetartozás és a közösség.

-Fontos időszak és jelentős fejlesztések előtt állunk, de úgy gondolom, hogy mindezek mellett sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben a közösségépítésre. Nagyban számítok a fiatalok részvételére a közéletben. Ehhez az egyetemmel való szorosabb együttműködés, valamint az Ifjúsági Kerekasztal létrehozásával szeretnénk az idei évben jó alapot biztosítani. Emellett a fiatalok, a fiatal családok megbecsülését és támogatását célzó programokkal is készülünk már az idei évtől – részletezte Nagy Bálint. Beszédét azzal zárta, hogy Keszthely az ország egyik legszebb térségének középpontja, s kiváló lehetőségekkel rendelkezik.

Csak túl kell látni a rövidtávú egyéni, önző érdekeken, és valódi közösségi és térségi összefogással megvalósítani azt az álmot, amely mindannyiunk szívében ott van, amikor a szülővárosunkra gondolunk! Hát fogjunk össze és ragadjuk meg ezt a lehetőséget, hogy a keszthelyiek méltán lehessenek büszkék városunkra és annak jövőbeni célkitűzéseire!- zárta beszédét Nagy Bálint polgármester. Az újévi koccintás előtt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere mondott pohárköszöntőt, aki szintén a városok közti együttműködés, a helyiekhez szólva a városhoz való kötődés, közös célok megvalósításáért való összefogás, s célok sikerességének fontosságát részletezte.