Érezteti hatását a Covid-stressz az utakon

Bár tavaly javultak a baleseti statisztikák, a gyalogos átkelőhelyeknél még mindig sok a szabálytalanság, és gyakori veszélyforrás a figyelmetlenség is. Ráadásul a Covid-stressz hatása a közlekedésben is megjelenik.

Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted! Ez a mottója az Autós Nagykoalíció (AN) figyelemfelhívó-oktató sorozatának, amelynek legújabb epizódja a gyalogosok biztonságával foglalkozik, de a közlekedés valamennyi résztvevőjének szól.

Tavaly a koronavírus-járvány hatására 5-6 százalékkal csökkent a közúti forgalom, tájékoztatott az Autós Nagykoalíció az üzemanyag-forgalmazás és a VÉDA-rendszer statisztikái alapján. Ehhez képest némileg meglepő, de örömteli, hogy a közúti balesetben elhunytak száma huszonöt százalékkal csökkent, és összességében négyezerrel kevesebben sérültek meg, mint az előző évben.

A gyalogosgázolások adatait vizsgálva látható, hogy a 2019-es 2448-as adattal szemben tavaly 1773-an szenvedtek sérülést ilyen szituációban, ami szintén több mint 25 százalékos javulás, olvasható az AN elemzésében.

– A statisztikára pillantva azonban nem dőlhetünk hátra megnyugodva – szögezi le Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke –, hiszen minden közúti áldozat egy-egy család tragédiája, és egyetlen haláleset is éppen eggyel több annál, mint ami megengedhető lenne. Ezért tartjuk fontosnak felhívni a figyelmet a balesetek okaira, illetve a tanácsadást annak érdekében, hogy elkerülhetők, megelőzhetők legyenek a tragédiák.

Az AN aktuálisan arra figyelmeztet, hogy több mint egy éve élünk a járvány okozta nehézségek árnyékában: a bezártság, a szigorú szabályok, az egzisztenciális szorongás pedig, akár látens módon is, feszültséget kelt az emberekben, amelynek levezetésére – pont a korlátozások miatt – kevés a lehetőség. Ez a stressz még észrevétlenül is hatással van a mindennapokra, így a közlekedés résztvevőire is, például azzal, hogy nem teljes a koncentráció, mert máshol járnak a gondolatok. A tudatos felkészülés, a lehetséges veszélyforrások előzetes átgondolása azonban sokat segíthet a balesetek elkerülésében, így a defenzív magatartás életeket óvhat meg.

– Bár az elmúlt évtizedben sokat javult a kijelölt átkelőhelyeken tanúsított előzékenység, azért van hová fejlődni – folytatja Knezsik István. – Még megfelelő helyismerettel rendelkezve is fontos, hogy a zebrához közeledve csökkentsük a sebességünket azért, hogy amennyiben gyalogost pillantunk meg a járdán, kellő időben megkezdhessük a fékezést. Különösen lényeges ez nehezen belátható helyszíneknél, ahol az átkelni készülőket parkoló járművek, vagy más tárgyak takarhatják.

És akkor egy kis matek. Nagyjából harminc kilométer/óra az a sebesség, amiről egy jármű intenzív fékezéssel körülbelül 7 méteren, vészfékezéssel ennél valamivel rövidebb távolságban megállítható. Ehhez jön a reakcióidő alatt megtett út, továbbá az úgynevezett fékkésedelmi idő, ami nagyjából 15 méteres féktávolságot, vagyis két járműhosszat jelent összességében. Ami ezen belül történik, arra sofőrként nem sok ráhatásunk van. Éppen ezért az Autós Nagykoalíció azt javasolja, átkelőhelyhez közeledve úgy válasszuk meg a sebességet, mintha a saját családtagunk állna ott.

A balesetek elkerüléséért persze a gyalogosok is sokat tehetnek.

– A zebrán legyünk óvatosak, ugyanakkor határozottak – mondja az AN elnöke. – Mindenképpen győződjünk meg arról, hogy a közeledő autó vezetője észlelt minket, és biztosítja az elsőbbségünket. Ezt természetesen mindkét irányból, balról és jobbról is kontrollálnunk kell. Fontos az is, hogy vegyük a fáradságot, és sétáljunk el a kijelölt átkelőhelyig, hiszen elsősorban ott számítanak ránk az autósok.

A láthatóság is lényeges, tisztában kell lenni azzal, hogy este nehezebb észrevenni az embert, pláne ha sötét ruhában van, figyelmeztet kampányában az AN, hozzátéve: az elővigyázatosság életeket menthet, amire meg kell tanítani a gyerekeket is.

A személyes példa jelenti e téren is a legtöbbet, s hasznos, ha el is magyarázzuk, mélyítjük a szabályokat, a helyes közlekedést. Ebben segíti a szülőket néhány közlekedésbiztonsági tematikájú mese, például az Autószektoron is megtalálható Tóbiás és Balambér kalandjai.