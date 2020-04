Érettségi a járványhelyzetben – Hogyan látják a zalai diákok?

Az idei évet alaposan felbolygatta a koronavírus-járvány, nem képez mindez alól kivételt az érettségi sem. Végzős zalai diákokkal beszélgettünk, hogy megtudjuk, miként érinti őket a megváltozott vizsgaszituáció.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a napokban közölte: nem halasztanak, május negyedikével szigorú biztonsági intézkedésekkel elkezdődhetnek az érettségi vizsgák.

Nagy Martin

Nagy Martin, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium végzős tanulója nagyon várta a bejelentést, amellyel elmondása szerint viszonylag az eredeti időpontban megírható lesz az érettségi.

– A hagyományossá vált reggeli 8 órás kezdést áttették 9 órára, legalábbis az első öt vizsganapon, amit logikus döntés abból a szempontból is, hogy így elkerülhetjük a „nagyobb tömegeket” – világított rá a 19 éves fiatal.

Martin matematikából, magyar nyelv és irodalomból, angolból, míg választott tárgyként fizikából vizsgázik majd. Történelemből emelt szinten ad számot a tudásáról.

– Attól a gondolattól, hogy kizárólag írásban bizonyíthatunk nem vagyok túl boldog, de jobban belegondolva, nem is bánom annyira. Ugyanakkor a szóbeli által lehetőségem nyílt volna javítani például történelemből, főleg emelt szinten, persze ehhez sokat kellett volna még tanulni májusban, illetve június elején – folytatta. Sok diáktársam számára biztosan kedvező a lebonyolítás, hiszen május közepétől tulajdonképpen itt a nyári szünet, illetve a vírushelyzet miatt ez a legbiztonságosabb forma. Úgy hiszem, oda kell tenni magunkat fejben és lélekben egyaránt, ami jelenleg nem egyszerű, nagy önfegyelem és odafigyelés kell hozzá.

Az ingerszegény életmód a vizsgadrukkal párosulva sem segít túlzottan a helyzeten.

– A vizsgaidőszak természetesen sok stresszel jár. Ettől függetlenül, nem érzem magam teljesen elveszettnek, feszültnek vagy éppen stresszesnek. Szerencsére nem vagyok izgulós típus, így az érettségitől sem félek, szerintem senkinek sem kell.

A végzős diák elmondta, az iskola vezetősége a közelmúltban megosztott velük egy dokumentumot, amelyek azokat az intézkedéseket tartalmazzák, melyeket a kormányrendelet alapján hoztak. Eszerint a vizsga alatt legfeljebb 10 diák tartózkodhat az osztályteremben. A maszk viselése kizárólag a vizsga előtti „gyülekezőkor” lesz kötelező, a teremben már nem, hiszen ott legalább 1,5 méter távolság lesz a tanulók között. Továbbá a fertőtlenítés is teljes mértékben biztosított lesz a termekben, mellékhelyiségekben és a folyosókon. A csoportosulást meggátolandó, rendőri felügyelet várható az iskola területén a vizsga előtt és után, akik figyelmeztethetik a diákokat, hogy ne társalogjanak többen egy helyen, és arra, hogy a vizsgákat követően egyből hagyják el az iskola területét.

Farkasréti Napsugár Virág

Farkasréti Napsugár Virág a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnázium 12.b osztályos tanulója minden tárgyból középszinten érettségizik, az ötödik tárgya pedig nem más, mint a közgazdasági ismeretek lesz.

– Már a járvány megjelenése előtt is igyekeztem mindig megfogadni a tanáraim tanácsait, és minden feladatot lelkiismeretesen megcsinálni az összes órámra. Az iskolai teendőkön kívül próbáltam minél több érettségi feladatsort gyakorolni önállóan, külön-külön tantárgyanként. Természetesen a szóbeli vizsgákra is gőzerővel készültünk tanárainkkal, de mióta online oktatásra váltottunk sem álltunk, illetve álltam meg egy percre sem, hiszen nem lehetett tudni egészen április 15-ig, hogy mi lesz pontosan az érettségi vizsgákkal – meséli Napsugár.

A koronavírus-járvány által generált bizonytalanság sok kellemetlenséget okoz a vizsgázóknak.

– Ez a szituáció rengeteg plusz stresszel és őrlődéssel jár együtt, hiszen ezek az írásbeli érettségi vizsgák sok tantárgyból nem azt ellenőrzik, amit a 4 év alatt elsajátítottunk, hanem amit az elmúlt félévben gyakoroltunk. Továbbá úgy érzem, hogy rengeteg diáktól elveszi a szóbeli általi javítás lehetőségét – állítja a végzős diáklány, majd hozzátette: nem valószínű, hogy ősszel szerencsésebb lenne teljes érettségi vizsgát tenni. Ugyanis korántsem biztos, hogy azok lennének a vizsgáztató tanáraik, akik négy évig oktatták őket. Mindemellett pedig elvenné a teljes nyarukat a felkészülés, amely után egy új iskola, vagy az ötödév elkezdése nem lenne egyszerű feladat számukra.

-Az igazat megvallva mindig is olyan ember voltam, aki mindenkinek, főleg a szüleinek és tanárainak mindenáron szeretett volna megfelelni. Ezért rengeteget stresszelek a dolgozatok, vagy akár kisebb felelések miatt is. Számomra emiatt nagyon fontos, hogy az érettségi vizsgát, ha nem is tökéletes, de jó eredményekkel tegyem le. Így sokkal többet stresszelek, hogy tudom, nincs javítási lehetőségem a szóbelivel, pedig lehet, hogy 1-2%-on fog múlni a jobb jegyem. Továbbá félek, hogy a maszk hordása, (amelynek félórás viselése már szörnyen kényelmetlen érzés tud lenni) nem lesz egyszerű egy ilyen helyzetben, főleg négy órán át. Bár tudom, hogy csak javasolt egyelőre a használata, de kötelességemnek érzem, hogy óvjam azokat az embereket, akikkel négy éve egy közösséget alkotunk. Ezenkívül aggódom a családom miatt is, nehogy én hozzam haza a vírust, és miattam kapják el, esetleg kórházba, vagy életveszélyes állapotba kerüljenek – osztotta meg aggályait.

Napsugár beszámolt arról is, hogy az iskolában az országosan előírt intézkedéseket teszi meg a vezetőség. Reggel 9 óra előtt fél órával kell megérkezniük az intézménybe, és akkor tudják meg, hogy melyik felügyelőtanárral, és mely osztálytársakkal fognak tízen egy teremben vizsgázni. Az már biztos, hogy nem lehetnek az iskola aulájában, hanem egyből érkezés után a számukra kijelölt terembe kell menniük, valamint az 12.a osztályosok és a 12.b osztályosok külön szinten fognak vizsgázni. Az intézményben biztosítanak maszkot, kesztyűt és fertőtlenítőt is. A maszkok használata viszont nem kötelező, de erősen ajánlott az érettségi vizsgák ideje alatt.

Péter Márk

Péter Márk, aki szintén a ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziumának 12.b osztályos érettségiző diákja, az általános közismereti tárgyakból középszinten, míg választott tárgyként közgazdasági ismeretekből tesz emelt szintű érettségi vizsgát.

Véleménye szerint az idei felkészülést egy kicsit bolygatta meg a kialakult helyzet, de úgy érzi, hogy az iskolájának, valamint a tanárainak szinte rögtön sikerült az átállás. A szóbelik elmaradása miatt, az írásbeli feladatok begyakorlására fektették a hangsúlyt.

-Akárcsak másokat, így minket is megérintett az, hogy a szóbeli vizsgarész hiányával a javítás lehetősége elveszett. Gyakorlás gyanánt az előző évek vizsgafeladatait oldottuk meg, illetve tanári irányítás mellett folyamatosan ismételtük a tanultakat. Iskolánkban többen is emelt szintű vizsgát tesznek egy-egy tantárgyból, ezek a vizsgák Zalaegerszegen a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kerülnek lebonyolításra – meséli Márk, aki személy szerint örül annak, hogy csak írásbeli vizsgák lesznek, mivel a gyakorlati feladatok megoldását mindig is jobban szerette.

Kitért arra is, mivel a helyzet az egész országban ugyanúgy jelen van, ezért úgy gondolja, hogy a felvételiket sem fogja akkora mértékben befolyásolni.

– Sokan kérdezik meg tőlem is, hogy hogyan élem meg a vizsga előtti heteket, napokat. Egyértelműen érezhető a stressz, mind rajtam, mind diáktársaimon, hiszen az érettségi az egyik első fontos lépcső a nagybetűs élethez. Ez az időszak lett volna az, amikor még egymásba is lelket tudtunk volna önteni, biztatni, segíteni egymást, mert ez alapvetően egy megterhelő időszak, így viszont még nehezebb, hogy a barátaink nélkül kell megélnünk mindezt – hangoztatta a végzős tanuló, aki egyben sok sikert kívánt minden vizsgázó társának.

Kiemelt képünk illusztráció!