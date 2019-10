Eredményközpontú kampány – értékelt a Fidesz–KDNP

Eredményközpontú kampány látható fejlesztésekkel, emberközeli politizálás. Ezek voltak a Fidesz–KDNP számára kiemelkedő eredményt hozó megyeszékhelyi önkormányzati választás meghatározói, hangzott el a pártszövetség tegnapi sajtótájékoztatóján.

Bali Zoltán önkormányzati kép­viselő, kampányfőnök a választás főbb adatait ismertette. A megyeszékhelyen a választásra jogosultak 44,01 százaléka szavazott. Négy polgármesterjelölt indult, közülük Balaicz Zoltán nyert, aki a választóktól 14 302 érvényes szavazatot kapott, ez a szavazatok közel 70 százaléka. Mind a választók részvétele, mind pedig a Fidesz–KDNP jelöltjeire leadott szavazatok száma jóval magasabb volt az öt évvel ezelőttinél, emelte ki Bali Zoltán. A városban a pártszövetség színei­ben 12 egyéni önkormányzati képviselőjelölt indult, összesen 12 860 szavazatot kaptak, mintegy háromezerrel többet az öt évvel ezelőttinél. Ezek az eredmények az új képviselő-testület legitimációját erősítik, értékelt a kampányfőnök.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos közölte, Zalaegerszeg nemcsak gazdasági, hanem politikai területen is mintát adott. Az elmúlt három és fél hónap kampányidőszaka alatt valamennyi oldal és minden ember tiszteletben tartotta egymást. A képviselő szerint most a választók a politikus magánéletét is figyelembe vették munkája mellett döntésük meghozatalakor, és mindezek alapján is jól szerepeltek a zalaegerszegi jelöltjeik.

Gecse Péter önkormányzati képviselő elmondta: az előző ciklusban elért fejlesztések, eredmények mellett a sikerükben szerepe volt az emberközeli politizálásnak és az arányos városfejlesztésnek.

Balaicz Zoltán megköszönte a választók nagyarányú bizalmát. Bejelentette, október 25-én 10 órára hívja össze Zalaegerszeg új önkormányzati testületének alakuló ülését. Jelezte, részben a régi, részben új csapattal kívánja folytatni vezetői munkáját. Tolvaj Márta eddigi alpolgármester nyugdíjba vonul, de szociális ügyekben tanácsadóként továbbra is számít a segítségére. Gecse Pétert javasolja a testület előtt általános helyetteseként alpolgármesternek, és Bali Zoltánt, a gazdasági bizottság eddigi elnökét is alpolgármesternek kéri fel. Dr. Vadvári Tibor munkájára továbbra is külsős alpolgármesterként számít.