Eredményes szezont zárt a Balatoni Hajózási Zrt.

Idén is sikeres és eredményes főszezonon van túl a Bahart. Az immár 58 napos hajózási főidény szeptember 1-jéig tartott. A hajózási élményeket a teljes hajóflottával, 21 személyszállító motoros hajóval és 4 komppal biztosította a társaság.

A főidény alatt több mint 4000 alkalommal 15 útvonalon indultak a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) települési menetrendi járatai. Közel 3000 sétahajójárattal, 1600 alkalommal induló gyorshajójárattal és 350 programhajóval várta a társaság az utasokat. A személyhajókon szállított utasok száma augusztus 31-ig meghaladta a 657 ezer főt, a nyári hónapok közül különösen a június és az augusztus hozott erős forgalmat, ekkor az egyébként 10 éves rekordforgalmat megdöntő 2018-as év utasszámait is sikerült felülmúlni, tájékoztatta lapunkat a Bahart. A személyhajózásban az év legforgalmasabb napját augusztus 15-én regisztrálta a társaság, akkor összesen 14 518-an szálltak fel a Balatoni Hajózási Zrt. hajóira. A települések közötti menetrendi járatokon összességében több mint 489 ezer utas utazott az év első 8 hónapjában.

Az egyéb hajózási szolgáltatásokat augusztus 31-ig 168 ezer utas vette igénybe. Az alapvetően idegenforgalmi célokat szolgáló sétahajókon idén már 123 ezer utas utazott, a bulihajóprogramokon közel 20 ezer fő vett részt, a gyermekes családoknak szóló varázshajón több mint 7500 utas szórakozott. Az augusztus 19–20-ai tűzijátéknéző hajókon 1800 fő csodálhatta meg a tűzijátékot a Balaton közepéről.

A Bahart bizakodó a tekintetben, hogy a hajózási szezon hátralévő részében sokan választják még a települési járatokat és a sétahajókat, így az elmúlt 3 évhez hasonlóan idén is 700 ezer fölé emelkedik az utasok száma.

Szántódrév és Tihanyrév között a főidényben kiemelkedő forgalmat bonyolított a társaság. 2019. augusztus 31-ig bezárólag 1 109 000 utast szállítottak a Bahart kompjai a két révkikötő között, ami időarányosan több mint 33 ezer fővel több utast jelent a szintén kiemelkedő forgalmat hozó 2018-as évhez képest. A járművek száma 4 százalékos növekedés mellett emelkedett 335 ezerre, míg a szállított kerékpárok száma elérte a 73 ezret, ami 7 százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszakához képest. A legforgalmasabb nap a kompközlekedésben idén augusztus 18. volt, akkor 18 530 utas kelt át a Balaton északi és déli partja között. A Balatoni Hajózási Zrt. kompközlekedés-szolgáltatását Szántódrév és Tihanyrév között tavaly éves szinten több mint 1 274 000 utas vette igénybe.

A társaság az idei főszezonban is reprezentatív elége­dettségfelmérést végzett a menetrendi és programhajók, illetve a kompok utasai körében. Az összesen közel 2400 kitöltött kérdőív feldolgozása és elemzése a forgalmi adatok részletes kiértékelésével párhuzamosan zajlik. Az elemzés eredményeit figyelembe veszik a 2020-as menetrend kialakításakor.

A nyár végével azonban nem ér véget a hajózási szezon, egészen október 23-ig közlekednek a településeket összekötő menetrendi hajók, illetve a nagyobb kikötőkből a sétahajók. Szeptember 2. és 29. között, az utóidény 28 napos hajózási időszakában a legforgalmasabb két útvonalon naponta 4 alkalommal indulnak a hajójáratok. S hét végén a Balaton nyugati medencéjében újra elérhető a közkedvelt kerékpáros járat is, mely Balatonmáriafürdőt, Balatongyörököt, Szigligetet és Badacsonyt köti össze. Szeptember végéig nagyságrendileg 500 előre hirdetett települési menetrendi járatot indít a Bahart, és 6 kikötőből közel 900 alkalommal futnak ki még a sétahajók a Balatonra.

Az őszi időszakban több rendezvényhez is csatlakozik a társaság. Egyedi járatokat indítanak a szigligeti süllőfesztivál és a tihanyi gardafesztivál ideje alatt. Emellett kiemelt hétvégének ígérkezik szeptember 14-e, amikor a Bahart is csatlakozik a balatonboglári települési programokhoz. Minden korosztály számára ígéretes hajózási lehetőségekkel készülnek. Több, az éves menetrendben nem szereplő különjáratot is indítanak. Az őszi szezon­nyitó keretében lesz lehetőség települési menetrendi hajójárattal eljutni Révfülöpre, a Bahart Regatta zárófutamának rajtját vízről megtekinteni, vagy akár séta­ha­józni a naplementében. Varázshajóval várják a legkisebbeket, este pedig fergeteges bulihajóval köszöntik az őszt.

Az év későbbi szakaszában is indít egyedi, tematikus hajójáratokat a Bahart, köztük halloween- és Mikulás-hajót.

A kompszolgáltatást a Bahart az év valamennyi napján biztosítja, és egészen november 3-ig fenntartja a 40 percenként történő járatindítást. S amennyiben a forgalom igényli, a nyári napokhoz hasonlóan ősszel is rugalmasan reagál a társaság, a menetrend felfüggesztésével folyamatos átkelést biztosítva. Szeptember 29-ig bezárólag az első komp Szántódrévből 6.40-kor, Tihany­révből 7-kor indul, míg az utolsó komp Szántódrévből 20 órakor, Tihanyrévből 20.20-kor indul.