Épül-szépül a tájházuk, közösen szedték a szőlőt Murakeresztúron

Ínycsiklandó, házi disznótoros, puttonyba kerülő otelló, nagymama dagasztott kalácsa és horvát–magyar nóták. A helyi közművelődési egyesület szombati programján a hagyományőrzés és a gasztronómia került középpontba.

Finom illatok és nagy nevetés csábította a falu távolabbi részeiből is a szüreti pikniknek otthont adó nemzetiségi tájházhoz a vendégeket a hétvégén. Kovácsné Deák Erzsébet egyesületi elnök elmondta: többen megkeresték az egyesületet, hogy megnéznék a tájházukat, amelyet egy régi falusi épületből alakítanak ki.

– Jelenleg is zajlik a ház rendbetétele. Bízunk abban, hogy a szükséges átalakítások után szép lesz kívül-belül. Az udvarunk viszont már most is alkalmas a vendégfogadásra, és a hátsó kertben található kis lugassorunk egy közös szüretre – mondta Kovácsné Deák Erzsébet.

Polgár Róbert polgármester az eseményen utalt arra, hogy megalakult Murakeresztúron, még korábban, a helyi értéktár bizottság.

– Településünkön készülünk a jövőbeli, ­uniós és kormányzati forrásból megvalósítandó turisztikai beruházásokra. Ez úgy lehet teljes, ha mi magunk is felkészülünk a kínálattal – mondta a falu első embere.

Az eseményen részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki hangsúlyozta: az a közösség, amely különböző eseményeket szervez egy-egy ünnep alkalmával, az erejét is megmutatja.

– Vonzóvá teszi az egyesület mások számára is a települést – mondta Cseresnyés Péter. – A kerékpárturizmus fejlődése révén még több, más településről érkező embernek tudjuk megmutatni mindazt, ami a miénk, s ami igazi érték. A Mura Program is erre épül.

A murakeresztúri szüreti pikniket a finomságok mellett a helyi Rozmaring Asszonykórus és a bajcsai Rezedák Dalkör műsora színesítette.