Épül a Zalaegerszeget és az M7-es autópályát összekötő M76-os út

Nem csak a Zalaegerszeg és az M7-es autópálya közti gyorsabb és kényelmesebb eljutást szolgálja majd az M76-os gyorsforgalmi út, hanem a modern technika, s a járműipar fejlődése szolgálatában is áll majd – nem véletlenül hívják okosútnak. A munkálatok jelenlegi állásáról és a további ütemezésről tartottak sajtótájékoztatót pénteken Balatonszentgyörgyön.

A megye legnagyobb építkezése a 170 milliárd forintból megvalósuló M76-os okosút, mely a Zalaegerszeg és az M7-es autópálya közötti kapcsolatot biztosítja majd. A gyorsforgalmi út építését bemutató sajtótájékoztatón Vigh László Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője, az M76-os miniszteri biztosa bevezetőjében szólt az elektromos és önjáró autók zalaegerszegi tesztpályájáról, mely mintegy 45 milliárd forint ráfordítással épül. A képviselő – aki egyben a tesztpálya miniszteri biztosa is – bejelentette, hogy várhatóan még e hónapban, a tervek szerint a miniszterelnök adja majd át a tesztpálya mostanra megvalósult első ütemét. S bár még hivatalosan nem nyílt meg a pálya, már két cég tesztel itt, s több is jelezte a használat igényét.7

– A világon nincs még egy olyan tesztpálya, melyhez tesztút is tartozik: az egyik Zalaegerszeg – Maribor – Graz – Zalaegerszeg útvonal. A másik pedig út pedig, amikor a tesztjármű a Zalaegerszeg – Győr – Budapest – Balatonszentgyörgy útvonal után a most épülő úton érkezik vissza a megyeszékhelyre. Validációs lehetőségek lesznek, azaz a tesztpályán lévő központ folyamatosan kapja majd a sebességgel és a műszaki paraméterekkel kapcsolatos eredményeket a mérőállomásokról- szólt a tesztpálya és a készülő okosút összekapcsolódásáról Vigh László.

A M76-os három ütemben épül, ezek közül a két végpont közötti szakasz kivitelezése már megkezdődött.

-Az első szakasz az M7-es autópálya holládi csomópontjától Fenékpusztáig tart, ennek kivitelezése megkezdődött, kivitelezési költsége nettó 38,8 milliárd forint. Az ezután következő, Misefáig tartó 24 kilométeres távnak jelenleg a tervezése zajlik, ennek kapcsán még nem tudunk konkrét nyomvonalról beszélni. E részről a tervezőnek 2020 elején kell építési engedéllyel rendelkeznie. A harmadik ütem pedig – ahol szintén megkezdődött a kivitelezés- az a rövid, 1,5 kilométeres, Alsónemesapáti és Zalaegerszeg közötti rész – részletezte Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője részletezte a beruházás ütemezését. Bemutatta azt is, hogy mit is jelent és milyen funkciókkal bír majd az okosút: kiépítik az 5G mobil-és az ehhez szükséges átviteltechnikai hálózatot. Az első, Somogy és Zala közötti szakasz befejezési határideje 2020 nyara. Nem csak a technikai vívmányok és a jövőbe mutatót megoldások miatt lesz különleges és számos újdonsággal bíró szakasz ez az út, építése is különleges- ahogy a kivitelező cég képviselője fogalmazott: olyan összetett feladatok vannak a munkaterületen, amilyenek még hazánkban nem fordultak elő.

-Éppen ezért próbálunk olyan eszközöket és műszaki megoldásokat alkalmazni, ami egyedülálló, vagy nagyon kevés helyen valósították meg. A Balaton, a Kis-Balaton révén olyan talajadottságok vannak, amelyek csak itt fordulnak elő: tőzeges, lápos területen kell utat és műtárgyakat építeni – most az útalapozás az, ami kihívást jelent. Később ezeket kell úgy üzemeltetni, hogy süllyedés és a burkolatban károsodások ne keletkezzenek- szólt a munkálatokról Németh Gyula, a STRABAG Általános Építő Kft., műszaki területi igazgatója. Érdekességképpen elmondta, hogy építkezéshez szükséges anyagok nagy része a térségből származik. A hajdani téglagyár felhagyott területén – a nyomvonaltól pár száz méterre- nyitottak egy kitermelő helyet, innen 800 ezer köbméter töltésanyagot termelnek ki, melyet a nyomvonalon szállítanak, azaz fuvarozása nem érinti a közutat. A nagy teljesítményű, óránként 240 tonna kapacitású aszfaltüzem Marcaliban van – az innen kikerülő anyag révén a tervek szerint egy év múlva már lesz aszfaltburkolatos szakaszok. A műtárgyak építése decemberben kezdődik, ezek közül az igazgató kiemelte a nyomvonalon épülő 375 méter hosszú hidat. A kétszer két sávos út a tervek szerint 2022-re készül el.