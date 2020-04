Építik az új uszodát Zalaegerszegen, s már bontják a régit

A kivitelezés egyik látványos fázisa kezdődött meg a városi uszoda és strand építkezésén.

A Göcseji útról jól látható, amint nagy vasbeton pilonokat állítanak fel daruval az építők a leendő új uszoda épületének területén. A kivitelező ZÁÉV projektvezető főmérnöke, Diós András elmondta, hogy ezekre az egyenként nyolctonnás vasbeton pilonokra szerelik majd fel az uszodaépület vasbeton falait és a tetejét. A Göcseji úttal párhuzamos és az udvarra néző homlokzat azonban üvegfal lesz, impozáns külsőt és a medencére eső napfényt biztosítva.

A tartópilonokat egy 150 tonna teherbírású autódaru állítja fel ezekben a napokban, s mint megtudtuk, a pilonok már majdnem az uszoda magasságát mutatják. Ennél egy kicsit lesz magasabb az épület, a pilonokra kerülő acél tetőszerkezet vastagságával. Összesen 29, a falakat és a tetőt tartó pilon kerül a helyére, s az általuk határolt területre építik be az 50 méter hosszú, tízpályás versenymedencét. Belül több sorban acéltüskék állnak ki az alapból, ezekre öntik a medencét tartó betonlábazatot. Maga a medence ugyanis több mint egy méter magasan fog állni a levegőben, mint egy hatalmas kád. Csak ennek a „kádnak” a feneke, pontosabban az alaplemeze fél méter vastag vízzáró betonból lesz. Megkezdődött a régi uszoda bontása is. Most az épület homlokzatát borító burkolatot szerelik le, de a jövő héten érkezik egy nagy bontógép, és eltűnnek a régi falak is.