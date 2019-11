Eötvös hagyatéka utat mutat a következő nemzedéknek is

Tudományos konferenciával emlékeztek Eötvös Loránd fizikus halálának százéves évfordulójára.

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének (GTTSZ) Ifjúsági Tagozata és a város önkormányzata közösen szervezte a szakmai konferenciát, melyen neves tudományos szakemberek tartottak Eötvös munkásságáról, szellemi hagyatékáról előadásokat. A fizikus, akinek sokat köszönhet az utókor is, 100 évvel ezelőtt hunyt el. Idén számos eseménnyel emlékeznek rá országszerte.

A kanizsai emléknapon, melynek fővédnöke Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár és Balogh László polgármester volt, elsőként Janzsó Antal, a GTTSZ főtitkárhelyettese mondott köszöntőt. Jelezte: szervezetük, mint a műszaki, a természettudományos és a közgazdasági értelmiség érdekképviseleti és érdekérvényesítőjeként arra törekszik, hogy a tudást, a tanulást, a kutatásfejlesztést, az innovációt támogassa.

– Az országgyűlés határozatának köszönhetően az idei esztendő az Eötvös-emlékév, amelynek nyitányán szervezetünk is képviseltethette magát. Az emlékezés, maga az év mondanivalója, nem csak a fővárosiakat érinti, nem csak az ott élők lehetnek a részesei. A vidékiek is aktív részesei lesznek, különösen a jövő generáció. Ezért szerveztük meg a megyében két helyütt, Nagykanizsa mellett Zalaegerszegen is e rendezvényt, melynek során a magyar tudomány egyik legnagyobb képviselőjét ünnepeltük – összegezte Janzsó Antal, aki kiemelte: igazi magyar emberként Eötvös nem csak saját szakterületén alkotott maradandót és kimagaslót, az életben mindenütt megállta a helyét. Mindez a főtitkárhelyettes szerint például szolgál minden ember, különösen a fiatalság előtt.

– A jövő nemzedék számára fontos, hogy nyitott lelkülettel, befogadó értelemmel forduljanak a munkássága felé – jegyezte meg Janzsó Antal.

A megjelenteket Dénes Sándor, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója is köszöntötte, aki beszédében Eötvös életútját is bemutatta. Utalt rá, hogy intézmények – köztük a fővárosi tudományegyetem – is a néhai fizikus nevét viselik. Több száz iskolát hozott létre, újabb és újabb kutató generációkat nevelt ki, adott lehetőséget tudásuk még erőteljesebb kibontakoztatására.

Az emléknapon prof. dr. Kroó Norbert akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor a tudomány és a 21. század technológiának találkozásáról beszélt.

– Mindannyian kapkodjuk a fejünket, hogy nap mint nap újabb technológiai újdonságok jelennek meg. Erre kell felhívnunk a fiatalok figyelmét. Meg kell ismerniük nekik és mindannyiunknak ezeket vívmányokat, mert a mindennapjainkat könnyítik meg. Az új technológiák, amelyek most a napjainkban jelen vannak, mind-mind tudományos kutatások eredményei – mutatott rá prof. dr. Kroó Norbert.