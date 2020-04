Enyhül a járványhelyzet Szlovéniában – Több üzem és gyár újraindul, a gépkocsikat is vizsgáztathatják

Szlovéniában lassú javulást mutat az új fertőzöttek száma, több területen oldódnak a korlátozó intézkedések.

A vaol.hu azt írja: Szlovénia területén 1317 új-koronavírus fertőzöttet tartottak nyilván szombaton. A betegségben elhunyt személyek száma 70 volt, 190-en pedig meg­gyógyultak. 93 embert ápoltak kórházban, közülük 27-en voltak intenzív osztályon.

Mától a gazdasági életben több területen is újraindulhat a munka. Engedélyezett lesz például a gépkocsik vizsgáztatása, ugyanis a leállás alatt nagyon sok vizsgára váró gépkocsi halmozódott fel. A fertőtlenítés és a maszkhasználat minden érintett félnek kötelező lesz, a gépkocsikat a szerelőknek fertőtlenítve kell átadniuk az ügyfélnek. A tömegközlekedést egyelőre nem indítják újra, csakis azokat a szerződéses járatokat, amelyek a dolgozók szállítását szolgálják. Erre a megfelelő óvintézkedések mellett szükség lesz, hiszen hétfőtől több üzem és gyár újraindul az átmeneti leállás után, illetve magasabb fordulatra kapcsol. A vendéglátóipari egységek azonban továbbra is zárva tartanak.

A szlovén iskolákban is öt hét óta tart a távoktatás. Az oktatási tárca szerint a tanévnek a szokásos időre be kell fejeződnie, és azt is közölték, hogy az általános iskolák hatodik és kilencedik osztályában a kötelező tudásfelmérés az idén elmarad. A zeneiskolákban nem lesznek évzáró vizsgák. Az érettségit teljes értékűen, a szokott időben tervezik megtartani.

Ami a beutazást illeti: Szlovéniába való belépés után a beutazók számára április 11-től, szombattól hét napos karantént rendeltek el, jelenleg is ez a rendelkezés van érvényben. A karantén utolsó napján kötelező a SARS-CoV-2 vírusfertőzésre történő teszt elvégzése.