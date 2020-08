Enyhén csökkent a napi új fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában

Az előző napokhoz képest enyhén csökkent az új koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában – derült ki a válságstábok vasárnapi jelentéséből.

A horvát válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 275-tel nőtt a koronavírusos esetek száma, és elérte a 8175-öt. Szombaton még 306 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Két új haláleset is történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 171-re nőtt. A betegek közül 155-en vannak kórházban, közülük tizenketten lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 2203, a legmagasabb a járvány kezdete óta. A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 53, utóbbiban 94 esetnél mutatták ki a koronavírust.

A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, a fiatalok a legfőbb terjesztők. A válságstáb ezért új szigorításokat vezetett be Split-Dalmát megyére. Hétfőtől két hétig a vendéglátó egységek csak a kerthelyiségeikben vagy teraszokon szolgálhatják ki a vendégeket. Az esküvőkön és temetéseken legfeljebb ötven, más magánjellegű összejöveteleken pedig legfeljebb húsz ember vehet részt.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint pénteken 34-el, 2651-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 131 maradt. A diagnosztizált betegek közül 17-en vannak kórházban és senkit nem ápolnak intenzív osztályon.

A behurcolt fertőzések többsége Horvátországból származik, a kór a fiatalok körében terjed. A szlovén kormány csütörtökön felülbírálta a biztonságos országok listáját, és Horvátországot „vörös listára” helyzete. A szlovén állampolgároknak hétfőig kell hazaérkezniük, ellenkező esetben két hét kötelező karanténba kell vonulniuk. A karantén nem váltható ki negatív koronavírus-teszttel. Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett, fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.

