Ennyien vették fel az oltást az akcióhét első napján Lentiben – Azt is mutatjuk, hogyan alakul a járványügyi helyzet

Hétfőtől az oltási akcióhéten a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben is regisztráció nélkül fogadják azokat, akik fel akarják venni az első, második vagy harmadik oltásukat.

Dr. Fekete Zoltán szülész-nőgyógyász főorvos kedden elmondta, hogy az oltóponton vasárnapig, reggel 7 órától este 7-ig várják az oltakozókat. Hat oltócsoportot jelöltek ki a szakorvosi rendelőintézetben, minden nap egy-egy csoport végzi az oltást.

-Nagy az érdeklődés a vakcinák iránt iránt, az első napon 542 fő oltása történt meg, kedden délig pedig 200 fő került sorra, de ez a szám folyamatosan nő – közölte dr. Fekete Zoltán. – Ebből 92 volt első körös oltakozó, második körös 4, illetve 446-an a harmadik oltásukat vették fel. Legtöbben a Pfizer-BioNTech vakcináját kérték, ezt követte a Moderna, Sinopharm, a Janssen és az AstraZeneca oltóanyag.

Hozzátette, hogy oltóanyag bőven rendelkezésre áll, amelyikből sok fogyott, abból még rendeltek, de például a hétfő esti rendelés is kedden már rendelkezésre állt. A főorvos az együttműködésért köszönetet mondott a megyei kórháznak és a népegészségügyi szolgálatnak. Az oltásra váróktól pedig türelmet kért, mert előfordul, hogy egyszerre többen is összegyűlnek, de a kollégák mindent megtesznek azért, hogy rugalmasan és gyorsan bonyolódjon az oltakozás. Jelezte továbbá, hogy a torlódás elkerülése végett a hét második felének napjait is választhatják az oltakozók, hiszen oltóanyag akkor is rendelkezésre áll.

Az aktuális, helyi járványügyi helyzetről pedig Horváth László polgármester számolt be.

-Érződik a pandémia hatása az önkormányzat több intézményében is – kezdte a város vezetője. – Óvatosságból a Polgármesteri Hivatalban már kötelező a maszkviselés, illetve az ügyfélfogadás rendje is visszaállt a vírushelyzet alatti időszakra, azaz csak indokolt esetben van személyes ügyfélfogadás. Arra kérjük a lakosságot, hogy telefonon, vagy online intézzék ügyeiket. Ami miatt aggódunk, hogy a gyermekétkeztetésben a konyhákon ne legyen fennakadás, de előfordult néhány megbetegedés, ezért például az éthordós étkezésre néhány helyen jelenleg nincs lehetőség. Ami a járványügyi adatokat illeti: az elmúlt héten kedden 38 elkülönített és 87 megfigyelt volt a városban, szerdán 45-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma és 102 volt a megfigyelt. Csütörtökön 54 és 108 volt a két szám, pénteken pedig eddig a legmagasabb, a 47 fertőzött mellett 134-en álltak járványügyi megfigyelés alatt. Mára, keddre normalizálódott a helyzet, a fertőzöttek száma 19-re, a megfigyelteké pedig 87-re csökkent. Reméljük ez a tendencia megmarad. A továbbiakban is arra kérünk mindenkit, hogy tartsák be a távolságtartásra, maszkviselésre, higiéniára vonatkozó előírásokat.

Horváth László hozzátette, hogy a város önkormányzata nem rendelt el kötelező oltakozást dolgozóinak, az átoltottság összességében 90 százalék fölötti az önkormányzat intézményeiben.