Ennyi véradóra van szükség ahhoz, hogy Zala megyében biztosítani tudják a vérkészletet

Zala megyében napi szinten 40- 50 véradóra van szükség ahhoz, hogy folyamatosan tudják biztosítani az elégséges mennyiségű vérkészletet. Az Országos Vérellátó Szolgálat a Magyar Vöröskereszttel karöltve ezért folyamatosan szervez kiszállásos véradásokat. Hétfőn Zalatárnokra várták a véradókat.

A nyári szabadságolások idején rendszeresen lecsökken a véradók száma, s ezzel párhuzamosan a vérkészletek menynyisége is megcsappan. Ez történt idén is, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat augusztus 24-én kiadott egy közleményt, amelyben sokkal nagyobb aktivitást kért a véradóktól. A kezdeményezés sikeres volt, hiszen már a felhívás közzétételének napján emelkedett a véradók száma, azóta pedig a vérkészleteket is sikerült feltölteni. Ezzel együtt – mint azt Kustán Sarolta, a Magyar Vöröskereszt Zala megyei véradó- koordinátora lapunknak elmondta – továbbra is szükség van a véradókra.

– Zala megye az elaprózott településszerkezete és a viszonylag idősebb korú lakossága miatt a véradók számát tekintve sajnos nem tartozik az ország élmezőnyébe – magyarázta Kustán Sarolta. – Ezen a helyzeten a behívásos rendszer mellett folyamatos kiszállásos véradásokkal is igyekszünk javítani, azaz mi magunk megyünk el oda, ahol a véradókat találjuk, legyen szó egy-egy nagyobb üzemről vagy településről.

Kustán Sarolta azt is elmondta, szép számban vannak a megyében rendszeres vér­adók, de szükség van az utánpótlásra, amit elsősorban a fiatalok jelentenek. A korosztály aktivitása azonban nem túl nagy, ezért igyekeznek őket is megszólítani. A megyei koordinátor hozzátette: ahol a szülők rendszeres véradók voltak, ott nagyobb valószínűséggel lesznek azok a felnőtté váló gyermekeik is.