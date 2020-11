Ennyi koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Lentiben

Emelkedett a héten a koronavírussal fertőzöttek száma a városba. Erről pénteken Horváth László polgármester tájékoztatta lapunkat.

Elmondta, hogy a pénteki adatok szerint 37 fő volt koronavírussal fertőzött és 50-en voltak megfigyelés alatt. Az emelkedés – mint mondta – betudható annak, hogy cégeknél is végeznek teszteket. Arról is beszámolt, hogy a bölcsőde egyik csoportjában elrendelték a héten a járványügyi megfigyelést, ami nyolc főt érintett. Az intézkedés ma lejárt, hétfőtől a gyerekek visszatérhetnek az intézménybe. A hét elején tesztelték a helyi nevelési intézményekben a dolgozókat. A Mesevár Óvodában minden dolgozónak negatív lett az eredménye és a bölcsődében sem találtak további fertőzöttet. Az idősotthonban megszűnt a hatósági házi karantén, de az intézmény továbbra sem látogatható. Horváth László azt is elmondta, hogy információi szerint az Arany János iskolában negyedik és ötödik évfolyamon 1-1 osztálynál rendeltek el járványügyi megfigyelést.

Kiemelt képünk illusztráció!