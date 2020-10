Ennyi igazolt koronavírus-fertőzött van jelenleg Zalaszentgróton

„Tisztelt Zalaszentgrótiak!

A mai napig újabb 13 zalaszentgróti lakosnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), így városunkban jelen pillanatban 36 igazolt, koronavírus fertőzött van, akik járványügyi elkülönítés alatt állnak. Ezek a hivatalos adatok, ezen kívül vannak olyan személyek is, akik még várnak a teszt eredményére. Ezen esetekben is működik az a protokoll, hogy kontaktkutatás alá vont személyeket is megfigyelés alá vonják.

Fontos a megbetegedés esetében, az orvosi gyógykezelésen kívül az ilyenkor szokásos “házi praktikák” használata, mint például a sok pihenés, gyakori szellőztetés, vitamindús táplálkozás, stb.

Segítsünk embertársainknak, kerüljük el az “áldozathibáztatást”. Ők betartják a járványügyi előírásokat és azon vannak, hogy minél előbb felgyógyuljanak és folytassák a megszokott életüket.

Ne keltsünk pánikot, de szigorúan tartsuk be az előírásokat és legyünk óvatosak. Minden felelős vezető, -írányítson akár egy céget, intézményt vagy várost- azon van, hogy megóvja a környezetében lévő és a rá bízott emberek egészségét. Felelős magatartással segítsünk nekik. Köszönöm!

A maszk viselése fokozottan ajánlott.

Néhány egyszerű higiénés szabály betartásával jelentősen csökkenthetik az esélyét annak, hogy elkapják a fertőzést, valamint kerüljék a szoros kapcsolatot mindenkivel, akivel nem egy háztartásban élnek, tartsák a legalább 1,5 méteres távolságot másoktól és ne csoportosuljanak!

Természetesen mi itt helyben Zalaszentgróton mindent megteszünk az Önök egészsége és biztonsága érdekében!

A covid-19 vírus által kialakult krízishelyzet a legjobbat és a legrosszabbat is kihozza belőlünk, ezért még nagyobb szükség van a szolidaritásra, mely a mindennapjainkat áthatja. Nem akarunk egy befelé forduló, szorongó, bizalmatlan közösséggé válni, épp ellenkezőleg, magabiztos, felelős és tudatos zalaszentgrótiaknak kell lennünk!” – olvasható a bejegyzésben.