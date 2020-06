Energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés a zalaegerszegi Dózsában

Ez a beruházás is bizonyítja: a tankerületi központ és a városi önkormányzat kapcsolata szoros és gyümölcsöző – mondta a Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola energetikai felújításának avatóján Kajári Attila, az intézményt fenntartó zalaegerszegi tankerületi központ igazgatója.

Az iskola jogelődje 1892-ben nyitotta meg kapuit a város Ady utcájában, jelenleg is használatos nevét 1951. januárjában kapta. A Kis utcába 1990-ben költözött az iskola, ahol 32 tantermében tíz éve zajlik a két tannyelvű oktatás, és az energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel 600 tanuló és 65 fős tanári kar számára teremtettek korszerű körülményeket.

Balaicz Zoltán polgármester beszédében felidézte: Jákum Ferenc lakatosmester által létrehozott alapítványnak köszönhető, hogy Zalaegerszegen már 1863-ban elkezdődött a szegényebb sorsú gyerekek oktatásának támogatása. Az épületről szólva említette azt a korszakot, amikor gimnáziumnak adott helyett, az iskola történetéből pedig az összevonás 2003–2019 közötti időszakát, amikor a belvárosi iskola tagintézményeként működött. De ez idő alatt is ápolták a dózsás hagyományokat, most pedig újra önálló az iskola. A polgármester szólt arról, is, hogy 2014-ben kezdődött a gyermekeket szolgáló városi intézmények felújítása. A tegnap átadott beruházás mellett zajlik a Liszt-iskola felújítása, hamarosan kezdődik a Petőfié; e három munka értéke meghaladja az egymilliárd forintot. Bejelentette: a nyáron elkezdődik a Dózsa-iskola mellett a lelátóval ellátott, C+ besorolású, 1,2 milliárd forintba kerülő tornacsarnok építése.

A választókerület önkormányzati képviselőjeként Böjte Sándor Zsolt, a dózsások (diákok, tanárok), valamint a városlakók nevében köszönte meg a felújítást. Felidézte azt is, hogy nemrég felújították az iskola informatikai eszköz-

parkját és új játszótér is épült.

Az országban 800 helyen zajlott hasonló, oktatási intézményt érintő komoly beruházás, összesen 276 milliárd forint értékben. Ezt a tavaly nyári adatot dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztérumának köznevelésért felelős államtitkára ismertette beszédében. Az összegből a tantermek, tornatermek, tanuszodák fejlesztését szolgáló TTT-programban 60 milliárd forint értékű beruházások zajlanak és hasonló nagyságú a Modern Városok Programból köznevelési intézményekre fordítható összeg. Az államtitkár bejelentette, hogy 42 új tornaterem építéséről is döntött a kormány a minap. Az elmúlt hetekről szólva pedig köszönetet mondott mindenkinek a digitális oktatásban végzett munkájáért.

Az ünnepségen köszöntötték az intézmény vezetőjét, Drávecz Csabánét, aki negyvenegy év szolgálat után nyugállományba vonulását tervezi. Ez alkalomból kiemelkedő szakmai tevékenységéért a minisztérium elismerő oklevelét nyújtotta át neki dr. Maruzsa Zoltán.