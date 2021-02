„Én már várom az oltást” – Nagy Vendel szerint bízni kell a tudományban

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél többen éljenek a koronavírus elleni védőoltás lehetőségével. Én megbízom a szakemberekben, teljes mértékben rájuk hagyatkozom ebben a kérdésben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ezt Nagy Vendel, a nagykanizsai (kiskanizsai) Sarlós Boldogasszony Plébánia plébánosa, címzetes apát mondta lapunknak, amikor arról kérdeztük, hogy mit gondol az oltakozásról.

– Ha a szakemberek azt mondják, hogy a védőoltás kell ahhoz, hogy visszatérhessen az életünk a régi kerékvágásba, én ebben nem kételkedem és magam is „bevállalom” a vakcinát – jelentette ki Nagy Vendel. – Annál is inkább, mert már 62 éves vagyok és úgy gondolom, hogy ebben a korban már – látva a sok beteget és az elhunytak magas számát – nem szabad félvállról venni ezt a dolgot. Egyik kurzustársam is elkapta a vírust és november elseje óta, immár 4. hónapja nem bír kigyógyulni belőle. Nyolc hétig feküdt kórházban, a testvére rendszeresen betelefonált, hogy megkérdezze mi van vele és többször is azt mondták neki, hogy kritikus az állapota; ha az éjszakát kibírja, akkor talán megmarad. Háromszor élesztették újra, közel 20 kilót fogyott és újra kellett tanulnia a járást – előbb járókerettel, majd mankóval, aztán bottal. Most már bot nélkül is képes közlekedni, de még mindig rendkívül gyenge. Pedig ő egy évvel fiatalabb nálam és sportosabb, mint én…

Az atya hozzátette: nem lát más módot arra, hogy a világ megszabaduljon a koronavírustól, csak az oltást.

– Különösen igaz ez most, amikor újabb és újabb mutáns vírusok jelennek meg – mondta Nagy Vendel. – Ezért én már nagyon várom az oltást, amihez természetesen, időben regisztráltam.